Lorenzo Colombo , classe 2002 , centravanti nativo di Vimercate (MB) e cresciuto nel settore giovanile del Milan , smette di essere un giocatore rossonero. Si trasferirà a titolo definitivo al Genoa , club che lo ha avuto in prestito in questa stagione, alla riapertura ufficiale del calciomercato .

È scattato, infatti, l'obbligo di riscatto che il 'Grifone' si era riservato sul cartellino del giocatore la scorsa estate, quando ha imbastito con il Diavolo l'operazione Colombo. Nelle casse del club rossonero, entreranno, quindi, 10 milioni di euro. Le condizioni affinché Colombo lasciasse il Milan per il Genoa, in questo affare, erano inizialmente tre.