Cardinale e Furlani, ora basta! Il grido di dolore di Confalonieri e Paolo Berlusconi è un pugno in pancia
Calciomercato Milan, addio a Colombo: è tutto del Genoa—
Una sul numero minimo di presenze stagionali del giocatore, il quale, con 35 presenze su 35 in campionato, di cui 27 da titolare, ha ampiamente risposto ai requisiti. Quindi, l'altra sul numero minino di gol (5): il numero 29 rossoblu, finora, ne ha segnati 7 e, dunque, anche questo paletto era stato soddisfatto. Mancava solo la salvezza aritmetica del Genoa per far sì che Colombo diventasse interamente rossoblu.
L'evento si è verificato ieri, nel momento in cui Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, al 92' della sfida dello 'Zini', ha mandato k.o. la Cremonese. Grigiorossi - terzultimi - fermi a quota 28 punti in classifica, i liguri di Daniele De Rossi a quota 40 con 3 partite ancora da giocare non possono essere più presi.
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