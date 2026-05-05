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Calciomercato Milan, scattato l’obbligo di riscatto per Colombo: è interamente del Genoa

Lorenzo Colombo attaccante Genoa
Scattato l'obbligo di riscatto con la salvezza aritmetica della squadra di Daniele De Rossi, l'attaccante Lorenzo Colombo si trasferirà dal Milan al Genoa a titolo definitivo alla riapertura del calciomercato. Cifre e dettagli dell'affare
Daniele Triolo Redattore 

Lorenzo Colombo, classe 2002, centravanti nativo di Vimercate (MB) e cresciuto nel settore giovanile del Milan, smette di essere un giocatore rossonero. Si trasferirà a titolo definitivo al Genoa, club che lo ha avuto in prestito in questa stagione, alla riapertura ufficiale del calciomercato.

È scattato, infatti, l'obbligo di riscatto che il 'Grifone' si era riservato sul cartellino del giocatore la scorsa estate, quando ha imbastito con il Diavolo l'operazione Colombo. Nelle casse del club rossonero, entreranno, quindi, 10 milioni di euro. Le condizioni affinché Colombo lasciasse il Milan per il Genoa, in questo affare, erano inizialmente tre.

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Una sul numero minimo di presenze stagionali del giocatore, il quale, con 35 presenze su 35 in campionato, di cui 27 da titolare, ha ampiamente risposto ai requisiti. Quindi, l'altra sul numero minino di gol (5): il numero 29 rossoblu, finora, ne ha segnati 7 e, dunque, anche questo paletto era stato soddisfatto. Mancava solo la salvezza aritmetica del Genoa per far sì che Colombo diventasse interamente rossoblu.

L'evento si è verificato ieri, nel momento in cui Tijjani Noslin, giocatore della Lazio, al 92' della sfida dello 'Zini', ha mandato k.o. la Cremonese. Grigiorossi - terzultimi - fermi a quota 28 punti in classifica, i liguri di Daniele De Rossi a quota 40 con 3 partite ancora da giocare non possono essere più presi.

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