In queste settimane il Milan di Massimiliano Allegri , che ha viaggiato a vele spiegate verso la qualificazione in Champions League per tutta la stagione, ha pesantemente inchiodato sul più bello. Sconfitte a ripetizione, contro Lazio , Napoli , Udinese e Sassuolo e un solo gol segnato nelle ultime 6 partite di campionato hanno, di fatto, riaperto la lotta per le prime posizioni.

Ora il Diavolo è terzo, a quota 67 punti, a + 3 sulla Roma quinta in classifica e a + 5 sul Como sesto. È vero che Mike Maignan e compagni hanno sia gli scontri diretti con i giallorossi (1-0, 1-1) sia quelli con i lariani (3-1, 1-1) a favore, ma è altrettanto vero che, giocando come nelle ultime partite e non tirando in porta praticamente mai, sarà un'impresa portare a casa i 6 punti (su 9 disponibili) che mancano per l'aritmetica qualificazione Champions.