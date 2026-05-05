Cardinale e Furlani, ora basta! Il grido di dolore di Confalonieri e Paolo Berlusconi è un pugno in pancia
Milan in Champions? Allegri sorride. I motivi sono vari—
In questi giorni, dunque, si stanno dipingendo scenari cupi, tetri, sulla mancata qualificazione del Milan in Champions League: nel caso in cui i rossoneri non centrassero l'obiettivo, via Allegri, via Modrić e chissà quanti altri pezzi pregiati la società non vedrebbe l'ora di vendere altrove per rimpinguare il bilancio e per realizzare quelle plusvalenze tanto care in particolar modo all'amministratore delegato Giorgio Furlani.
Se, invece, il Milan si qualificasse per la Champions, uno dei più contenti, sicuramente, sarebbe mister Allegri. Per il fatto di tornare a disputare le partite europee, certo e per avervi riportato un Milan incerottato dopo una stagione di assenza. Ma anche per questioni meramente contrattuali ed economiche, come rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
"Nel contratto di Max Allegri con il Milan c'è una clausola per l'estensione automatica del contratto per un'altra stagione (dal 2027 al 2028) se il Milan arriva in Champions League - ha scritto infatti Schira sui social -. A quel punto, il suo stipendio salirà da 5 a 6 milioni di euro netti all'anno". Non c'è da stupirsi, quindi, se per i rossoneri si inizia già a parlare di un possibile approdo di Vincenzo Italiano in panchina.
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