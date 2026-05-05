Manca ormai davvero poco, pochissimo alla finestra estiva di calciomercato e il Milan ha già delineato la sua strategia per rinforzarsi in vista della stagione 2026-2027: giocatori di qualità, esperti e pronti per vincere subito (come possono essere, per esempio, Leon Goretzka e Robert Lewandowski) e giovani di talento da valorizzare sotto la sapiente gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Qualcuno il Diavolo ce l'ha già in casa (come Christian Comotto e Francesco Camarda, che torneranno dai prestiti a Spezia e Lecce); altri sono stati acquistati e saranno acquistati. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada non vede l'ora di suggerirli al direttore sportivo Igli Tare.