Archiviata la pesante sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium', il Milan ha ripreso gli allenament i in vista della sfida con l’ Atalanta, valida per la 36ª giornata di Serie A 2025/2026. Il ko firmato Berardi (5’) e Laurienté (47’) ha complicato la corsa Champion s: ai rossoneri servono 6 punti nelle ultime tre gare per blindare l’obiettivo, a partire dal match di San Siro contro la squadra di Raffaele Palladino.

Milan, sei diffidati e un’assenza certa contro l'Atalanta

La gara contro la 'Dea' si presenta delicata anche sul piano disciplinare. Sono sei i diffidati in casa Milan: Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao ed Estupinan. Per tutti, ad eccezione di Modric (infortunato), un’eventuale ammonizione comporterebbe la squalifica e quindi l’assenza nella trasferta del 'Marassi' contro il Genoa. Non sarà invece della partita Tomori, fermato per un turno dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata contro il Sassuolo. Tra obiettivo Champions e gestione dei cartellini, contro l’Atalanta servirà una prova di maturità da parte del Diavolo.