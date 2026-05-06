“Da capire cosa farà Massimiliano Allegri. Credo che un altro anno con Furlani non lo farà, è una mia sensazione. Se dovesse uscire Max, la candidatura andrebbe su Italiano, in odore di addio dal Bologna. A giugno potrebbero esserci decisioni importanti. Il focus dei tifosi è su Furlani, e immagino che Cardinale stia capendo la situazione. Bastava prendere un attaccante da 25 milioni a gennaio e questi problemi forse non ci sarebbero stati. Il mercato non ha dato nulla, a parte Rabiot e Modric”.