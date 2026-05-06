Milan, Pellegatti shock sul futuro di Allegri—
Secondo Pellegatti, molto dipenderà dagli equilibri interni al club, in particolare dal rapporto tra Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, finito recentemente al centro delle critiche dei tifosi. Un aspetto che potrebbe risultare determinante nelle scelte di giugno.
“Da capire cosa farà Massimiliano Allegri. Credo che un altro anno con Furlani non lo farà, è una mia sensazione. Se dovesse uscire Max, la candidatura andrebbe su Italiano, in odore di addio dal Bologna. A giugno potrebbero esserci decisioni importanti. Il focus dei tifosi è su Furlani, e immagino che Cardinale stia capendo la situazione. Bastava prendere un attaccante da 25 milioni a gennaio e questi problemi forse non ci sarebbero stati. Il mercato non ha dato nulla, a parte Rabiot e Modric”.
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