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Milan, Pellegatti svela: “Non credo che Allegri farà un altro anno con Furlani. Ecco chi potrebbe sostituirlo”

Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani, AC Milan
Svolta possibile in casa Milan: Carlo Pellegatti parla del futuro di Massimiliano Allegri e di un’eventuale alternativa in panchina
Redazione PM

Il finale di stagione del Milan è diventato improvvisamente decisivo non solo per la corsa Champions, ma anche per il futuro di Massimiliano Allegri. Con una sola vittoria nelle ultime cinque gare, i rossoneri hanno rimesso in discussione un obiettivo che sembrava ormai compromesso. E con esso, inevitabilmente, anche la posizione del tecnico livornese.

Intorno ad Allegri si rincorrono diverse voci: dalla suggestione Nazionale fino a un possibile scenario estero, con il Real Madrid che potrebbe valutare nuovi profili per la prossima stagione. In questo contesto si inseriscono le parole di Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube per fare il punto sulla situazione.

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Secondo Pellegatti, molto dipenderà dagli equilibri interni al club, in particolare dal rapporto tra Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, finito recentemente al centro delle critiche dei tifosi. Un aspetto che potrebbe risultare determinante nelle scelte di giugno.

“Da capire cosa farà Massimiliano Allegri. Credo che un altro anno con Furlani non lo farà, è una mia sensazione. Se dovesse uscire Max, la candidatura andrebbe su Italiano, in odore di addio dal Bologna. A giugno potrebbero esserci decisioni importanti. Il focus dei tifosi è su Furlani, e immagino che Cardinale stia capendo la situazione. Bastava prendere un attaccante da 25 milioni a gennaio e questi problemi forse non ci sarebbero stati. Il mercato non ha dato nulla, a parte Rabiot e Modric”.

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