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Calciomercato Milan, occhi su Tiago Gabriel per rinforzare la difesa: ecco la richiesta del Lecce

Tiago Gabriel, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato, il Milan monitora Tiago Gabriel: il Lecce parte da una richiesta importante e punta a scatenare un’asta europea
Redazione PM

Il Milan guarda in casa Lecce per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che si è imposto come uno dei prospetti più interessanti del campionato. I salentini lo hanno trattenuto a gennaio, respingendo offerte superiori ai 20 milioni dalla Bundesliga, con l’obiettivo di centrare la salvezza.

Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', la valutazione attuale di Corvino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra che il club pugliese considera base di partenza per eventuali trattative estive. L’idea è chiara: innescare un’asta tra le pretendenti, con Milan e Juventus che seguono il giocatore da diversi mesi.

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Il Milan ha già avviato dialoghi con l’entourage del calciatore, senza però affondare il colpo con il Lecce. Tiago Gabriel rappresenta un obiettivo concreto, ma la priorità resta Mario Gila della Lazio. Molto dipenderà anche dall’esito del campionato: in caso di retrocessione del club salentino, il prezzo potrebbe scendere sensibilmente.

I numeri del portoghese confermano la sua crescita: 36 presenze, 3130 minuti e 2 reti in stagione, rendimento da titolare inamovibile nel sistema di Eusebio Di Francesco. Il club rossonero intende inserire due centrali in estate: se Gila sembra ormai vicino, resta da scegliere il secondo profilo, con Kristensen alternativa valutata.

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