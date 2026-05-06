Calciomercato Milan: contatti avviati con Tiago Gabriel, ma non è l’unica opzione—
Il Milan ha già avviato dialoghi con l’entourage del calciatore, senza però affondare il colpo con il Lecce. Tiago Gabriel rappresenta un obiettivo concreto, ma la priorità resta Mario Gila della Lazio. Molto dipenderà anche dall’esito del campionato: in caso di retrocessione del club salentino, il prezzo potrebbe scendere sensibilmente.
I numeri del portoghese confermano la sua crescita: 36 presenze, 3130 minuti e 2 reti in stagione, rendimento da titolare inamovibile nel sistema di Eusebio Di Francesco. Il club rossonero intende inserire due centrali in estate: se Gila sembra ormai vicino, resta da scegliere il secondo profilo, con Kristensen alternativa valutata.
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