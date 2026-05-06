Calciomercato, il Milan monitora Tiago Gabriel: il Lecce parte da una richiesta importante e punta a scatenare un’asta europea

Il Milan guarda in casa Lecce per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che si è imposto come uno dei prospetti più interessanti del campionato. I salentini lo hanno trattenuto a gennaio, respingendo offerte superiori ai 20 milioni dalla Bundesliga, con l’obiettivo di centrare la salvezza.