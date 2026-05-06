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Milan, occhi puntati sulla Champions League: Goretzka e Gonçalo Ramos osservati speciali in Bayern Monaco-PSG

Leon Goretzka e Goncalo Ramos, obiettivi calciomercato AC Milan
Milan, attento alla semifinale di Champions tra Bayern Monaco e PSG: Leon Goretzka e Goncalo Ramos nel mirino rossonero in vista della prossima finestra estiva di calciomercato
Redazione PM

Una semifinale di Champions League con vista calciomercato per il Milan. Questa sera alle 21:00, all’Allianz Arena, Bayern Monaco e PSG si giocano l’accesso alla finale di Budapest contro l’Arsenal dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata al 'Parco dei Principi'. Una sfida di altissimo livello che interessa da vicino anche il Diavolo: tra i protagonisti attesi ci sono infatti due obiettivi concreti per l’estate rossonera, Leon Goretzka e Gonçalo Ramos. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina, ma restano osservati speciali per la dirigenza del club.

Gonçalo Ramos, profilo seguito da tempo

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Il nome di Gonçalo Ramos è tornato con forza in orbita Milan nelle ultime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante portoghese classe 1999 sarebbe stato proposto sia ai rossoneri sia alla Juventus. In realtà, il club di via Aldo Rossi monitora il suo percorso da diverse stagioni, apprezzandone qualità tecnica, senso del gol e capacità di attaccare la profondità. In questa stagione ha messo insieme 12 centri e 2 assist in 41 partite, numeri buoni, ma condizionati da un ruolo sempre più marginale. Al PSG il bottino complessivo è di 45 gol e 10 assist in 127 apparizioni. Con il Benfica, invece, ha collezionato 106 presenze, realizzando 41 reti e 12 assist tra il 2020 e il 2023. Anche con il Portogallo ha inciso, segnando 10 gol in 24 gare. Il valore di mercato si aggira attorno ai 35 milioni di euro (dati 'Transfermarkt'): una base importante per un’operazione tutt’altro che semplice.

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Goretzka, obiettivo concreto per la mediana

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Diverso il discorso per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco classe 1995, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è considerato una priorità per rinforzare la mediana, oltre che una grande opportunità a parametro zero. Il Milan ha già avviato i primi contatti con il suo entourage, ragionando su un contratto triennale con opzione per il quarto anno, stipendio intorno ai 5 milioni e bonus alla firma da definire. In stagione ha totalizzato 34 presenze, 5 gol e 4 assist, inclusa la doppietta contro l’Heidenheim nell'ultima giornata di Bundesliga. In Champions è stato meno utilizzato, complice anche la situazione contrattuale, ma resta una pedina importante per Kompany, soprattutto nei finali di partita.

La Champions come crocevia

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La qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante per le ambizioni rossonere. Senza il quarto posto, operazioni di questo livello diventerebbero complesse. Con l’Europa che conta, invece, il Milan potrebbe affondare il colpo su uno o entrambi i profili. Stasera, dunque, oltre alla finale in palio, a San Siro si osserva con attenzione: Bayern Monaco-PSG è anche un anticipo di calciomercato.

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