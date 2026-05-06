Goretzka, obiettivo concreto per la mediana—
Diverso il discorso per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco classe 1995, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è considerato una priorità per rinforzare la mediana, oltre che una grande opportunità a parametro zero. Il Milan ha già avviato i primi contatti con il suo entourage, ragionando su un contratto triennale con opzione per il quarto anno, stipendio intorno ai 5 milioni e bonus alla firma da definire. In stagione ha totalizzato 34 presenze, 5 gol e 4 assist, inclusa la doppietta contro l’Heidenheim nell'ultima giornata di Bundesliga. In Champions è stato meno utilizzato, complice anche la situazione contrattuale, ma resta una pedina importante per Kompany, soprattutto nei finali di partita.
La Champions come crocevia—
La qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante per le ambizioni rossonere. Senza il quarto posto, operazioni di questo livello diventerebbero complesse. Con l’Europa che conta, invece, il Milan potrebbe affondare il colpo su uno o entrambi i profili. Stasera, dunque, oltre alla finale in palio, a San Siro si osserva con attenzione: Bayern Monaco-PSG è anche un anticipo di calciomercato.
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