Gonçalo Ramos, profilo seguito da tempo

Il nome di Gonçalo Ramos è tornato con forza in orbita Milan nelle ultime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante portoghese classe 1999 sarebbe stato proposto sia ai rossoneri sia alla Juventus. In realtà, il club di via Aldo Rossi monitora il suo percorso da diverse stagioni, apprezzandone qualità tecnica, senso del gol e capacità di attaccare la profondità. In questa stagione ha messo insieme 12 centri e 2 assist in 41 partite, numeri buoni, ma condizionati da un ruolo sempre più marginale. Al PSG il bottino complessivo è di 45 gol e 10 assist in 127 apparizioni. Con il Benfica, invece, ha collezionato 106 presenze, realizzando 41 reti e 12 assist tra il 2020 e il 2023. Anche con il Portogallo ha inciso, segnando 10 gol in 24 gare. Il valore di mercato si aggira attorno ai 35 milioni di euro (dati 'Transfermarkt'): una base importante per un’operazione tutt’altro che semplice.