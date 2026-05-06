Jashari, impatto limitato e futuro da definire

Ancora più complicata la situazione di Jashari, costato 36 milioni. Il centrocampista svizzero classe 2002 ha trovato spazio con il contagocce: appena 5 presenze da titolare in Serie A, con una sola vittoria (contro il Lecce), due pareggi (contro Como e Fiorentina) e due sconfitte (contro Parma e Sassuolo). L’unico lampo resta l’assist per Leao contro la squadra di Fabregas, ma i tifosi rossoneri hanno ancora negli occhi l’errore al 'Mapei Stadium' che ha favorito il vantaggio del Sassuolo. La dirigenza non ha ancora preso una decisione definitiva. Le ultime tre gare di campionato, il Mondiale e le eventuali offerte estive saranno determinanti per capire se il Milan continuerà a puntare su di lui o se le strade si separeranno.