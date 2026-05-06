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Tare a colloquio con Nkunku e Jashari a Milanello: aria d’addio? Ecco cosa filtra sul loro futuro

Nkunku, Tare e Jashari (AC Milan)
Milan, confronto diretto tra Igli Tare, Cristopher Nkunku e Ardon Jashari: riflessioni in corso sul futuro dei due acquisti estivi
Redazione PM

Non solo il discorso di Massimiliano Allegri alla squadra. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nella giornata di ieri a Milanello sarebbe andato in scena anche un confronto tra il direttore sportivo Igli Tare, Cristopher Nkunku e Ardon Jashari. Un faccia a faccia significativo, che arriva in un momento delicato della stagione e che accende interrogativi sul futuro dei due giocatori, fortemente voluti proprio dall’ex dirigente della Lazio.

Nkunku, rendimento sotto le attese e possibile cessione

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Arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, Nkunku ha realizzato finora con 6 gol e 3 assist in 32 presenze complessive. Numeri non disastrosi, ma distanti dagli standard mantenuti in Bundesliga con il Lipsia, dove l'attaccante francese classe 1997 aveva collezionato 70 reti e 56 assist in 172 gare. Il Milan, che punta a evitare una minusvalenza pesante, sarebbe disposto ad ascoltare offerte da almeno 30 milioni. Dopo una sola stagione, dunque, l’addio non è uno scenario da escludere.

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Jashari, impatto limitato e futuro da definire

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Ancora più complicata la situazione di Jashari, costato 36 milioni. Il centrocampista svizzero classe 2002 ha trovato spazio con il contagocce: appena 5 presenze da titolare in Serie A, con una sola vittoria (contro il Lecce), due pareggi (contro Como e Fiorentina) e due sconfitte (contro Parma e Sassuolo). L’unico lampo resta l’assist per Leao contro la squadra di Fabregas, ma i tifosi rossoneri hanno ancora negli occhi l’errore al 'Mapei Stadium' che ha favorito il vantaggio del Sassuolo. La dirigenza non ha ancora preso una decisione definitiva. Le ultime tre gare di campionato, il Mondiale e le eventuali offerte estive saranno determinanti per capire se il Milan continuerà a puntare su di lui o se le strade si separeranno.

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