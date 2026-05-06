Il rischio, concreto, che il Milan smantelli tutto un'altra volta - a cominciare dai top player come Rabiot - in caso di 'declassamento' in Europa League , c'è. Ed è bello forte. È la storia di RedBird che lo insegna: la stella polare del club di Via Aldo Rossi, da quando al comando c'è il fondo di Gerry Cardinale e da quando la gestione dei conti è affidata all'amministratore delegato Giorgio Furlani , è il bilancio. Che deve essere rigorosamente in utile.

Lo è stato negli ultimi 3 anni, stagioni in cui lo Scudetto è andato a Inter e Napoli. E riteniamo non sia un caso. Blindare l'allenatore e i giocatori più forti, anche in caso di UEL invece che di UCL, sarebbe un segnale importante: un segnale della volontà di costruire qualcosa di serio e duraturo. Anche se tutti sappiamo che molto probabilmente non sarà così. Qualificarsi in Champions è l'unico modo per dare seguito al progetto. E per far restare, convinti, in rossonero grandi giocatori come Rabiot. Non resta che incrociare le dita e sperare.