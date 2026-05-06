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Vlahovic, rinnovo con la Juventus in stand-by: Milan e Bayern Monaco adesso sperano

Dusan Vlahovic, attaccante Juventus, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Dusan Vlahovic, obiettivo di calciomercato del Milan e del Bayern Monaco per l'estate, tratta il rinnovo del suo contratto con la Juventus. Ma ci sono difficoltà di varia tipologia e non è detto che la firma poi alla fine arrivi. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Momento di stallo tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto dell'attaccante serbo, in scadenza il prossimo 30 giugno. A poco meno di due mesi dallo svincolo a parametro zero, il club di Corso Galileo Ferraris e l'entourage del bomber classe 2000 non hanno ancora trovato un accordo per vari motivi.

La Juventus ha offerto a Vlahovic un rinnovo di contratto 'ponte', ovvero un prolungamento biennale (con scadenza 30 giugno 2028) a poco meno delle cifre garantite a Kenan Yıldız con il nuovo accordo. Se il turco di origine tedesca percepirà 6 milioni di euro più bonus, a Vlahovic ne sono stati promessi 5 più bonus.

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Uno stipendio ben lontano dai 12 attualmente percepiti, divenuti irrealistici dopo una stagione caratterizzata da tanti infortuni e discontinuità di rendimento. Vlahovic, che siede virtualmente al tavolo delle trattative con la Juve con il padre Milos, ha anche dato disponibilità al rinnovo breve, ma dopo ben cinque incontri le parti non arrivano ancora alla fumata bianca.

Il Bayern Monaco lo vorrebbe come vice di Kane

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La Juve non intende salire oltre quella cifra, mentre l'entourage dell'ex Fiorentina chiede commissioni e premio alla firma per scegliere nuovamente la 'Vecchia Signora'. In caso contrario, sarebbe pronto a rendere nuovamente disponibile sul mercato Vlahovic. Il quale non è mai uscito dai radar di calciomercato di Milan (che intrattiene rapporti con il suo agente, Darko Ristić, con il direttore sportivo Igli Tare) e Bayern Monaco, che lo vorrebbe come vice Harry Kane.

A Milano, Vlahovic ritroverebbe Massimiliano Allegri ed avrebbe una maglia da titolare assicurata. Mentre a Monaco non sarebbe così. La sensazione è che una svolta nella vicenda la si avrà a stagione conclusa, a bocce ferme, quando si saprà se la Juventus e il Milan avranno conquistato o meno l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Nella decisione del serbo, infatti, avrà un peso specifico anche la partecipazione al torneo continentale.

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