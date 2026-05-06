Calciomercato Milan, Vlahovic ancora possibile: i motivi—
Uno stipendio ben lontano dai 12 attualmente percepiti, divenuti irrealistici dopo una stagione caratterizzata da tanti infortuni e discontinuità di rendimento. Vlahovic, che siede virtualmente al tavolo delle trattative con la Juve con il padre Milos, ha anche dato disponibilità al rinnovo breve, ma dopo ben cinque incontri le parti non arrivano ancora alla fumata bianca.
Il Bayern Monaco lo vorrebbe come vice di Kane—
La Juve non intende salire oltre quella cifra, mentre l'entourage dell'ex Fiorentina chiede commissioni e premio alla firma per scegliere nuovamente la 'Vecchia Signora'. In caso contrario, sarebbe pronto a rendere nuovamente disponibile sul mercato Vlahovic. Il quale non è mai uscito dai radar di calciomercato di Milan (che intrattiene rapporti con il suo agente, Darko Ristić, con il direttore sportivo Igli Tare) e Bayern Monaco, che lo vorrebbe come vice Harry Kane.
A Milano, Vlahovic ritroverebbe Massimiliano Allegri ed avrebbe una maglia da titolare assicurata. Mentre a Monaco non sarebbe così. La sensazione è che una svolta nella vicenda la si avrà a stagione conclusa, a bocce ferme, quando si saprà se la Juventus e il Milan avranno conquistato o meno l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Nella decisione del serbo, infatti, avrà un peso specifico anche la partecipazione al torneo continentale.
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