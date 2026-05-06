La Juve non intende salire oltre quella cifra, mentre l'entourage dell'ex Fiorentina chiede commissioni e premio alla firma per scegliere nuovamente la 'Vecchia Signora'. In caso contrario, sarebbe pronto a rendere nuovamente disponibile sul mercato Vlahovic. Il quale non è mai uscito dai radar di calciomercato di Milan (che intrattiene rapporti con il suo agente, Darko Ristić , con il direttore sportivo Igli Tare ) e Bayern Monaco , che lo vorrebbe come vice Harry Kane .

A Milano, Vlahovic ritroverebbe Massimiliano Allegri ed avrebbe una maglia da titolare assicurata. Mentre a Monaco non sarebbe così. La sensazione è che una svolta nella vicenda la si avrà a stagione conclusa, a bocce ferme, quando si saprà se la Juventus e il Milan avranno conquistato o meno l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Nella decisione del serbo, infatti, avrà un peso specifico anche la partecipazione al torneo continentale.