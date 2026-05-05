Mancano solo tre giornate al termine della Serie A 2025-26, ma la redazione di Pianeta Milan continua a tenere aggiornati i propri lettori sulle prestazioni dei giocatori di proprietà del Milan in prestito. Ricordiamo che il giovane Cissé in prestito al Catanzaro è fuori causa per tutta la stagione per un brutto infortunio. Ecco gli aggiornamenti dopo il week end della 34^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Per Terracciano 33 presenze stagionali con la Cremonese in Serie A giocando due ruoli: prima braccetto della difesa a tre e poi terzino. L'accordo con il Milan è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro in caso di salvezza (sempre più difficile visti gli ultimi risultati). 2749 minuti in campo per Terracciano che ha giocato 90 minuti da terzino destro nella sconfitta contro la Lazio.