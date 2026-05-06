Manca davvero poco ormai alla fine della stagione 2025-2026 e il Milan - oltre che sul finale di campionato - è già ampiamente concentrato sul calciomercato e sulle operazioni in entrata: si prevedono innesti importanti a centrocampo, uno di questi potrebbe essere Nicolas Seiwald. Anche perché saranno molteplici in cambi in mediana in vista della prossima annata: serve un settore più forte e fisico per poter lottare al meglio in due competizioni, Serie A e (si spera) Champions League.