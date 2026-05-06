Calciomercato Milan, Goretzka aspetta la qualificazione in Champions — Per il Milan, in crollo verticale da metà marzo a questa parte, la Champions è dunque un obiettivo da non fallire. Perché, in tal caso, oltre alle ripercussioni economiche e di ridimensionamento della rosa e delle ambizioni che ci sarebbe, anche i giocatori contattati fin qui dalla società - come lo stesso Goretzka - potrebbero rivolgere altrove le proprie attenzioni. Il rischio è quello di veder volare via giocatori verso altri lidi, così com'è stato nell'estate 2025 per Manuel Akanji prima e Rasmus Højlund poi. Inoltre, anche un mostro sacro come Luka Modrić potrebbe legare alla partecipazione Champions del Milan il suo rinnovo annuale con la società di Via Aldo Rossi.

La nostra analisi: la UCL per costruire la mediana con Goretzka, Modrić e Rabiot — Milan-Atalanta, inutile girarci intorno, è un crocevia fondamentale per il futuro del Diavolo: futuro a breve termine, poiché mancano 6 punti sui 9 disponibili per staccare il pass per la Champions. E poi futuro più a lunga gittata, in vista della prossima stagione, perché portare a casa la vittoria vorrebbe dire aver messo in tasca metà qualificazione e poter trattare giocatori sul mercato con più argomenti per convincerli.

Il Milan sogna un centrocampo con Goretzka, Modrić e Adrien Rabiot: una mediana che avrebbe davvero pochi eguali in Italia e che sarebbe pronta per sfidare le più grandi squadre europee. Tutto passa, però, per la Champions. Lasciarsi sfuggire un elemento come Goretzka, così come è stato per Akanji e Højlund, poi finiti a Inter e Napoli, sarebbe un peccato mortale. Il tedesco sta bene, è integro, in forma: in stagione 5 gol e 4 assist in 45 partite con il Bayern, per un totale di 2.220' sul terreno di gioco.