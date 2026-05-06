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Mateta: “Saltato il Milan a gennaio, mi ha fatto male”. Ma in estate può riaprirsi tutto

Jean-Philippe Mateta, attaccante Crystal Palace, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Jean-Philippe Mateta, classe 1997, poderoso attaccante francese del Crystal Palace e obiettivo di calciomercato del Milan tanto per lo scorso inverno quanto per quest'imminente estate, ha parlato a 'L'Équipe' del suo mancato arrivo a gennaio
Daniele Triolo Redattore 

Negli ultimi giorni del calciomercato invernale, come si ricorderà, il Milan aveva trattato con il Crystal Palace l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, centravanti francese, per 35 milioni di euro. L'operazione - ben avviata - si è arenata nel momento in cui i rossoneri hanno voluto vederci più chiaro sulle condizioni fisiche dell'attaccante delle 'Eagles'.

Mateta, infatti, aveva da metà novembre dei problemi ad un ginocchio e il Milan - dopo le visite mediche canoniche, superate - ha voluto far svolgere al giocatore dei test medici specialistici per capire le condizioni del suo ginocchio. Esami, questi, non passati secondo lo staff medico del club di Via Aldo Rossi. E affare, quindi, saltato sul più bello.

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"Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato - ha candidamente ammesso oggi Mateta in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'L'Équipe' -. Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione. Mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Oliver Glasner che il "JP" leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra".

E così è stato, giacché Mateta, con il Crystal Palace, domani potrebbe conquistare la finale della Conference League contro una tra Rayo Vallecano e Strasburgo: si parte dal 3-1 per gli inglesi conquistato in trasferta contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Mateta-Milan, dunque, operazione di calciomercato destinata a 'morire' così? Non è detta l'ultima parola. Perché già il direttore sportivo Igli Tare, dopo il mercato invernale, aveva lasciato la porta aperta al francese dicendo 'in futuro si vedrà cosa succederà'. E la presenza dell'agente di Mateta, Paul Latouche, a 'San Siro' per Milan-Juventus lascia intendere che qualcosa forse bolle ancora in pentola.

In stagione, finora, 13 gol con le 'Eagles' di Oliver Glasner

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Il Diavolo, in fin dei conti, è alla ricerca di un centravanti titolare per la prossima stagione. Sta vagliando varie piste e Mateta potrebbe rientrare ancora tra i profili prediletti, soprattutto ora che sembra aver risolto le problematiche che ne hanno impedito il trasferimento qualche mese fa. Finora, in stagione, con il Palace, per il bomber di origini congolesi 13 gol e 3 assist in 44 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali.

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