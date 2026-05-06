Calciomercato, Milan di nuovo su Mateta per l'estate? — "Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato - ha candidamente ammesso oggi Mateta in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'L'Équipe' -. Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione. Mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Oliver Glasner che il "JP" leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra".

E così è stato, giacché Mateta, con il Crystal Palace, domani potrebbe conquistare la finale della Conference League contro una tra Rayo Vallecano e Strasburgo: si parte dal 3-1 per gli inglesi conquistato in trasferta contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Mateta-Milan, dunque, operazione di calciomercato destinata a 'morire' così? Non è detta l'ultima parola. Perché già il direttore sportivo Igli Tare, dopo il mercato invernale, aveva lasciato la porta aperta al francese dicendo 'in futuro si vedrà cosa succederà'. E la presenza dell'agente di Mateta, Paul Latouche, a 'San Siro' per Milan-Juventus lascia intendere che qualcosa forse bolle ancora in pentola.

In stagione, finora, 13 gol con le 'Eagles' di Oliver Glasner — Il Diavolo, in fin dei conti, è alla ricerca di un centravanti titolare per la prossima stagione. Sta vagliando varie piste e Mateta potrebbe rientrare ancora tra i profili prediletti, soprattutto ora che sembra aver risolto le problematiche che ne hanno impedito il trasferimento qualche mese fa. Finora, in stagione, con il Palace, per il bomber di origini congolesi 13 gol e 3 assist in 44 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali.