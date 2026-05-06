Milan, le reazioni social all'errore di Sørloth—
Al termine del match, i tifosi rossoneri si sono riversati in massa sui social per commentare la sua prestazione. Vediamo, di seguito, alcune reazioni originali raccolte dalla nostra redazione.
Aldo Serena commenta: "Milan, siamo sicuri?"
Qualcun altro allude a paragoni con Gimenez da quando l'attaccante norvegese è stato accostato al Milan
Tuttavia, c'è anche chi difende Sørloth menzionando alcune statistiche interessanti sulla sua stagione
Qualcuno suggerisce che non ci sia bisogno di vedere la prestazione contro l'Arsenal per rendersi conto del suo livello
Mentre c'è anche chi mette a confronto la traiettoria di Sørloth a quello di Dovbyk, altro attaccante finito nei radar del Milan la scorsa estate
Secondo un altro utente, l'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe nettamente meglio rispetto all'attacco attuale rossonero
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