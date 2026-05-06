Ieri sera è andata in scena all''Emirates Stadium' di Londra la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. I 'Gunners' di Arteta si sono imposti sui 'Colchoneros' di Simeone per 1-0, grazie alla rete di Bukayo Saka al 44'. Un risultato che ha portato il complessivo sul 2-1 in favore dei padroni di casa, che strappano così un biglietto per la finale di Budapest, dove affronteranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG, a loro volta impegnate questa sera alle 21:00 all''Allianz Arena'.

Nella sfida tra Arsenal e Atletico Madrid, non è passata inosservata la brutta prestazione di Alexander Sørloth , attaccante norvegese classe 1995 che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Milan. Entrato nella ripresa per i 'Colchoneros', all'86' Sørloth si è reso protagonista di una giocata in cui è risultato molto goffo: Banea gli serve dalla sinistra un bel pallone al centro dell'area, ma il norvegese, anziché calciare in porta, si tira la palla sul piede d'appoggio, favorendo il recupero della difesa avversaria. Oltre a questo, nessuna giocata degna di nota e una prestazione a dir poco insipida.