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Calciomercato Milan, brutta figura di Sørloth in semifinale di Champions: le reazioni dei tifosi sui social

Alexander Sorloth, obiettivo calciomercato AC Milan
Che errore dell'obiettivo di calciomercato del Milan Alexander Sørloth in semifinale di Champions League: le reazioni dei tifosi rossoneri invadono i social
Redazione PM

Ieri sera è andata in scena all''Emirates Stadium' di Londra la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. I 'Gunners' di Arteta si sono imposti sui 'Colchoneros' di Simeone per 1-0, grazie alla rete di Bukayo Saka al 44'. Un risultato che ha portato il complessivo sul 2-1 in favore dei padroni di casa, che strappano così un biglietto per la finale di Budapest, dove affronteranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG, a loro volta impegnate questa sera alle 21:00 all''Allianz Arena'.

Nella sfida tra Arsenal e Atletico Madrid, non è passata inosservata la brutta prestazione di Alexander Sørloth , attaccante norvegese classe 1995 che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Milan. Entrato nella ripresa per i 'Colchoneros', all'86' Sørloth si è reso protagonista di una giocata in cui è risultato molto goffo: Banea gli serve dalla sinistra un bel pallone al centro dell'area, ma il norvegese, anziché calciare in porta, si tira la palla sul piede d'appoggio, favorendo il recupero della difesa avversaria. Oltre a questo, nessuna giocata degna di nota e una prestazione a dir poco insipida.

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Al termine del match, i tifosi rossoneri si sono riversati in massa sui social per commentare la sua prestazione. Vediamo, di seguito, alcune reazioni originali raccolte dalla nostra redazione.

Aldo Serena commenta: "Milan, siamo sicuri?"

Qualcun altro allude a paragoni con Gimenez da quando l'attaccante norvegese è stato accostato al Milan

Tuttavia, c'è anche chi difende Sørloth menzionando alcune statistiche interessanti sulla sua stagione

Qualcuno suggerisce che non ci sia bisogno di vedere la prestazione contro l'Arsenal per rendersi conto del suo livello

Mentre c'è anche chi mette a confronto la traiettoria di Sørloth a quello di Dovbyk, altro attaccante finito nei radar del Milan la scorsa estate

Secondo un altro utente, l'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe nettamente meglio rispetto all'attacco attuale rossonero

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