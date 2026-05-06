Il riferimento è chiaro: Modric e Rabiot sono stati per mesi il motore tecnico e caratteriale della squadra. “Il Milan è stato retto tutta la stagione da questi due. Se ne manca uno, si perde personalità”, ha aggiunto, evidenziando come le individualità abbiano spesso mascherato le lacune strutturali.

Un vantaggio che tiene a galla il Milan

L’affondo è netto: “Ora non ha più niente: non ha un animo, è presuntuosa, non è più umile. La prestazione di Sassuolo dimostra che non c’è percezione della situazione”. Parole che chiamano indirettamente in causa anche Allegri, accusato di non aver costruito un’identità di gioco solida. Per Ambrosini resta solo un appiglio: “Il Milan oggi ha una cosa fondamentale, il margine di vantaggio. È quello che lo sta salvando”. Basterà per centrare l’obiettivo? Le prossime settimane daranno la risposta definitiva.