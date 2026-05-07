Dell'appassionante corsa ha parlato, negli studi di 'Sky Sport', il giornalista sportivo Maurizio Compagnoni. "Dopo l’ultima giornata le dinamiche per la qualificazione in Champions sono cambiate. A parte ovviamente l’Inter e lo stesso Napoli, gli altri due posti sono in bilico. Ci sono diversi ‘nodi’. Il Milan è in caduta libera e domenica sfida l’Atalanta: con una vittoria probabilmente ce la farà, avendo 3 punti di vantaggio sulla Roma. La Juventus è invece più a rischio, perchè giocherà a Lecce e poi, all’ultima giornata, nel sentito derby di Torino. Anche la Roma ha il derby, tra due giornate, ma avrà il vantaggio di sfidare la Lazio 4 giorni dopo la finale di Coppa Italia. E’ tutto da verificare”.