PIANETAMILAN news milan ultime notizie Compagnoni: “Milan in caduta libera: ma per la Champions con una vittoria ce la farà”

ULTIME MILAN NEWS

Compagnoni: “Milan in caduta libera: ma per la Champions con una vittoria ce la farà”

Adrien Rabiot, centrocampista AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Il giornalista sportivo Maurizio Compagnoni, negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della corsa per la qualificazione in Champions League che coinvolge Milan, Juventus, Roma e Como. Ecco le sue dichiarazioni sul tema
Daniele Triolo Redattore 

L'Inter si è laureata Campione d'Italia: i nerazzurri di Cristian Chivu hanno totalizzato 82 punti in 35 partite (con 82 gol segnati), staccando il Napoli, secondo in classifica in Serie A, di ben 12 punti. Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, sono fermi a quota 70. L'Inter ha anche conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre per il Napoli non dovrebbero esserci problemi. Basteranno, infatti, 3 punti nelle prossime 3 partite ai partenopei per festeggiare l'accesso al torneo continentale.

Non è così, invece, per Milan (67 punti) e Juventus (65). Ai rossoneri di Massimiliano Allegri serviranno 6 punti su 9 per qualificarsi, i bianconeri di Luciano Spalletti invece devono vincerle tutte. Dietro, premono Roma (64) e Como (62) che pure dovranno vincerle tutte e sperare di fare un punto in più del Diavolo (entrambe le compagini hanno gli scontri diretti con i rossoneri a sfavore) o di arrivare davanti alla Juve per strappare in extremis la qualificazione Champions.

LEGGI ANCHE

Dell'appassionante corsa ha parlato, negli studi di 'Sky Sport', il giornalista sportivo Maurizio Compagnoni. "Dopo l’ultima giornata le dinamiche per la qualificazione in Champions sono cambiate. A parte ovviamente l’Inter e lo stesso Napoli, gli altri due posti sono in bilico. Ci sono diversi ‘nodi’. Il Milan è in caduta libera e domenica sfida l’Atalanta: con una vittoria probabilmente ce la farà, avendo 3 punti di vantaggio sulla Roma. La Juventus è invece più a rischio, perchè giocherà a Lecce e poi, all’ultima giornata, nel sentito derby di Torino. Anche la Roma ha il derby, tra due giornate, ma avrà il vantaggio di sfidare la Lazio 4 giorni dopo la finale di Coppa Italia. E’ tutto da verificare”.

Leggi anche
Caressa: “Il Milan non è cresciuto. Nel girone d’andata ha overperformato”
Galliani ricorda Beccalossi: “Perdo un amico. Le mie più sentite condoglianze alla sua...

© RIPRODUZIONE RISERVATA