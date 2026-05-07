Milan, i precedenti con Zufferli arbitro: la curiosità—
Curiosità: la seconda vittoria rossonera con Zufferli arbitro è proprio in un altro Milan-Lecce, quello del 18 gennaio scorso, finito 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Niclas Füllkrug. Il pareggio, anche questo a 'San Siro', risale al 24 ottobre 2025, il 2-2 contro il Pisa, sigillato dalle reti di Rafael Leão in apertura e Zachary Athekame; nel mezzo il rigore realizzato da Juan Cuadrado e il gol di M'Bala Nzola.
Una partita in cui ci furono delle polemiche per il calcio di rigore concesso agli ospiti, per il fallo di mani in area di Koni De Winter sul tiro dalla distanza di Cuadrado: un intervento definito da più fonti e più moviole come non punibile. La sconfitta, invece, del Milan con Zufferli, risale al 18 dicembre 2025: a Riyadh (Arabia Saudita), semifinale di Supercoppa Italiana persa 0-2 contro il Napoli per i gol di David Neres e Rasmus Højlund.
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