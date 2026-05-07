Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Udine, l'arbitro di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco i precedenti del Milan con lui

Sarà Luca Zufferli , classe 1990 , della Sezione A.I.A. di Udine, l' arbitro di Milan-Atalanta , partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio alle ore 20:45 . Zufferli incrocerà il Milan , nella sua carriera, per la quinta volta: finora i precedenti sono più o meno bilanciati.

Il suo 'score' con il Diavolo, infatti, recita 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il suo esordio con il Milan fu il 27 settembre 2024, a 'San Siro', quando i rossoneri allora allenati da Paulo Fonseca sconfissero per 3-0 il Lecce con i gol di Álvaro Morata, Theo Hernández e Christian Pulisic.