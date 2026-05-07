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Milan-Atalanta, arbitro Zufferli: sono quattro i precedenti con il Diavolo, i risultati

Luca Zufferli sarà arbitro di Milan-Atalanta di Serie A
Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Udine, l'arbitro di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco i precedenti del Milan con lui
Daniele Triolo Redattore 

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Udine, l'arbitro di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio alle ore 20:45. Zufferli incrocerà il Milan, nella sua carriera, per la quinta volta: finora i precedenti sono più o meno bilanciati.

Il suo 'score' con il Diavolo, infatti, recita 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il suo esordio con il Milan fu il 27 settembre 2024, a 'San Siro', quando i rossoneri allora allenati da Paulo Fonseca sconfissero per 3-0 il Lecce con i gol di Álvaro Morata, Theo Hernández e Christian Pulisic.

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Curiosità: la seconda vittoria rossonera con Zufferli arbitro è proprio in un altro Milan-Lecce, quello del 18 gennaio scorso, finito 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Niclas Füllkrug. Il pareggio, anche questo a 'San Siro', risale al 24 ottobre 2025, il 2-2 contro il Pisa, sigillato dalle reti di Rafael Leão in apertura e Zachary Athekame; nel mezzo il rigore realizzato da Juan Cuadrado e il gol di M'Bala Nzola.

Una partita in cui ci furono delle polemiche per il calcio di rigore concesso agli ospiti, per il fallo di mani in area di Koni De Winter sul tiro dalla distanza di Cuadrado: un intervento definito da più fonti e più moviole come non punibile. La sconfitta, invece, del Milan con Zufferli, risale al 18 dicembre 2025: a Riyadh (Arabia Saudita), semifinale di Supercoppa Italiana persa 0-2 contro il Napoli per i gol di David Neres e Rasmus Højlund.

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