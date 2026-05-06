L'arbitro Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Christian Rossi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Raffaele Palladino, invece, sarà Francesco Fourneau. Infine, al V.A.R., per Milan-Atalanta, designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Maurizio Mariani.