Luca Zufferli, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Udine, dirigerà domenica 10 maggio Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
L'arbitro Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Christian Rossi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Raffaele Palladino, invece, sarà Francesco Fourneau. Infine, al V.A.R., per Milan-Atalanta, designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Maurizio Mariani.