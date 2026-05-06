PIANETAMILAN partite arbitri var Milan-Atalanta, arbitro Zufferli: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

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Milan-Atalanta, arbitro Zufferli: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

Luca Zufferli sarà arbitro di Milan-Atalanta di Serie A
Luca Zufferli, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Udine, dirigerà domenica 10 maggio Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

L'arbitro Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Christian Rossi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Raffaele Palladino, invece, sarà Francesco Fourneau. Infine, al V.A.R., per Milan-Atalanta, designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Maurizio Mariani.

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Finora Zufferli ha incontrato il Milan per 4 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo incrocio, lo scorso 18 gennaio 2026, per Milan-Lecce 1-0 di campionato. Sono, invece, 2 i precedenti con l'Atalanta: il suo 'score' con gli orobici è di una vittoria e un pareggio.

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