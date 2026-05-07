PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pellegatti avverte: “La partita contro l’Atalanta è la più importante per i prossimi 3-4 anni”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pellegatti avverte: “La partita contro l’Atalanta è la più importante per i prossimi 3-4 anni”

Alexis Saelemaekers e Odilon Kossounou in Milan-Atalanta
Carlo Pellegatti così in vista di Milan-Atalanta: le parole del giornalista nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube
Redazione PM

Archiviata la brutta sconfitta contro il Sassuolo, il Milan si prepara ad affrontare l'Atalanta nel match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, che si giocherà domenica alle 20:45 a San Siro. Massimiliano Allegri ha già iniziato a studiare l'assetto per contrastare la 'Dea': tra i titolari dei rossoneri ci potrebbero essere due novità importanti. Si tratta di un match decisivo per la corsa Champions del Diavolo, che ha bisogno di 6 punti nelle ultime 3 partite per blindare il quarto posto.

Verso Milan-Atalanta, le parole di Pellegatti

—  

In merito al match in programma questo weekend a San Siro, si è espresso anche il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti. Di seguito, il suo pensiero su Milan-Atalanta, espresso nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

LEGGI ANCHE

"È un momento, direi, decisivo. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Milan-Atalanta non è solo una partita di calcio, ma è la partita più importante per i prossimi 3-4 anni. Non sto esagerando. Chiaro che poi il Milan avrebbe ulteriori prove d'appello a Genova e contro il Cagliari, ma il futuro del Milan passa attraverso Milan-Atalanta. Se il Milan non batterà l'Atalanta e le altre squadre come Roma e Juventus si avvicineranno, certo ci mancherebbero sempre sei punti, ma la situazione diventerebbe pesantissima. Pesantissima per il presente, pesantissima per il futuro. Non andare in Champions League significherebbe ancora una volta un mercato con spese limitate, con difficoltà nel reperire i giocatori che non vogliono ovviamente, o meglio, che preferiscono giocare la Champions League".

Leggi anche
Zazzaroni: “Furlani? Col Milan non si fanno i soldi. Si conquistano i trofei”
Milan-Atalanta, arbitro Zufferli: sono quattro i precedenti con il Diavolo, i risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA