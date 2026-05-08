Mancano solo tre partite al termine della stagione per il Milan: i rossoneri hanno dovuto rinunciare a Luka Modrić per la partita contro il Sassuolo. La stagione del croato potrebbe essere finita dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus, che ha costretto l'ex Real Madrid all'operazione al viso. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri Modrić ha lavorato a Milanello in palestra, senza sforzi eccezionali, ma dovrebbe tornare a correre sul campo già a partire dalla prossima settimana, evitando qualsiasi contatto. L'idea del croato è quella di tornare a disposizione per Milan-Cagliari, ultima partita della stagione.
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Milan, Modrić non molla: pronto a correre. Contro l’Atalanta occhio alla mossa Fofana
Modrić pronto a correre. Allegri e la mossa Fofana
Potrebbe essere un rientro chiave per i rossoneri in vista della corsa Champions League, anche se Allegri spera di chiudere tutto tra Atalanta e Genoa (servono due vittorie per la matematica qualificazione). Già la voglia e la volontà incredibile di Modrić dovrebbe essere un grande esempio per i compagni che sono scesi senza voglia nella pessima sconfitta contro il Sassuolo. Proprio per cambiare passo, Allegri potrebbe cambiare qualcosa contro l'Atalanta: Fofana potrebbe agire dalla regia, con Loftus-Cheek da mezzala insieme a Rabiot. Non ci sarà Tomori (squalificato dopo il rosso di Reggio Emilia): pronto De Winter come braccetto di destra. Ancora dubbi in attacco, anche se il Milan potrebbe puntare su Pulisic e Gimenez.
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