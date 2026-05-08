Potrebbe essere un rientro chiave per i rossoneri in vista della corsa Champions League, anche se Allegri spera di chiudere tutto tra Atalanta e Genoa (servono due vittorie per la matematica qualificazione). Già la voglia e la volontà incredibile di Modrić dovrebbe essere un grande esempio per i compagni che sono scesi senza voglia nella pessima sconfitta contro il Sassuolo. Proprio per cambiare passo, Allegri potrebbe cambiare qualcosa contro l'Atalanta: Fofana potrebbe agire dalla regia, con Loftus-Cheek da mezzala insieme a Rabiot. Non ci sarà Tomori (squalificato dopo il rosso di Reggio Emilia): pronto De Winter come braccetto di destra. Ancora dubbi in attacco, anche se il Milan potrebbe puntare su Pulisic e Gimenez.