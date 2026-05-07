Milan, cambiamenti in vista?
Tra le vie di Milanello gira sempre di più l'idea di vedere Youssouf Fofana arretrato nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Una soluzione che, in qualche modo, rappresenterebbe un vero e proprio ritorno alle origini. Durante il periodo Fonseca, il francese 'giocava proprio in quella posizione li'.
Per tutti gli altri rossoneri, invece, basta tornare indietro alla stagione 2010-2011, il motivo? In quella stagione, conclusasi co la conquista del 18esimo scudetto, Massimiliano Allegri (al suo primo mandato al Milan), aveva deciso di mettere davanti alla difesa Mark van Bommel al posto di Pirlo, dando equilibrio alla squadra.
Anche oggi, il Milan ha bisogno di ritrovare il proprio equilibrio e, in quest'ottica, lo spostamento di Fofana con l'inserimento di Loftus-Cheek come mezzala, potrebbe essere congeniale. C'è però da dire che, con questo eventuale cambio, verranno fatte delle riflessioni sulle posizioni di Ricci e Jashari.
Entrambi arrivati con un esborso importante, i due giovani erano stati scelti per raccogliere il testimone da Luka Modric ma, ora come ora, rischiano di scivolare ancor più indietro nelle scelte tecniche. Allegri, però, non ha ancora fatto le sue scelte tecniche e, di conseguenza, potrebbe provare proprio Ricci in alternanza con Fofana in mezzo.
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