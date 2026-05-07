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Milan, Allegri pensa alla svolta: Fofana come Van Bommel

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Mentre il Milan perde Modric, Allegri studi una mossa alternativa: Fofana come Van Bommel nel 2011? Le ultime...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare uno dei periodi più complessi senza uno dei suoi punti di riferimento. L'infortunio di Luka Modric contro la Juventus, ha tolto al Milan qualità e leadership, costringendo l'allenatore livornese ad adottare nuove misure in vista del uso finale valido per la conquista di un posto in Champions League.

Il tentativo Jashari non è andato come previsto: il giovane centrocampista svizzero, contro il Sassuolo, non ha giocato particolarmente bene, anzi, son stati molti gli errori fatti in fase di costruzione. Nel secondo tempo, infatti, al suo posto è entrato Ricci ma, in vista della sfida contro l'Atalanta di Palladino, potrebbe esserci ancora qualche cambiamento davanti alla difesa.

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Milan, cambiamenti in vista?

Tra le vie di Milanello gira sempre di più l'idea di vedere Youssouf Fofana arretrato nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Una soluzione che, in qualche modo, rappresenterebbe un vero e proprio ritorno alle origini. Durante il periodo Fonseca, il francese 'giocava proprio in quella posizione li'.

Per tutti gli altri rossoneri, invece, basta tornare indietro alla stagione 2010-2011, il motivo? In quella stagione, conclusasi co la conquista del 18esimo scudetto, Massimiliano Allegri (al suo primo mandato al Milan), aveva deciso di mettere davanti alla difesa Mark van Bommel al posto di Pirlo, dando equilibrio alla squadra.

Anche oggi, il Milan ha bisogno di ritrovare il proprio equilibrio e, in quest'ottica, lo spostamento di Fofana con l'inserimento di Loftus-Cheek come mezzala, potrebbe essere congeniale. C'è però da dire che, con questo eventuale cambio, verranno fatte delle riflessioni sulle posizioni di Ricci e Jashari.

Entrambi arrivati con un esborso importante, i due giovani erano stati scelti per raccogliere il testimone da Luka Modric ma, ora come ora, rischiano di scivolare ancor più indietro nelle scelte tecniche. Allegri, però, non ha ancora fatto le sue scelte tecniche e, di conseguenza, potrebbe provare proprio Ricci in alternanza con Fofana in mezzo.

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