Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare uno dei periodi più complessi senza uno dei suoi punti di riferimento. L'infortunio di Luka Modric contro la Juventus, ha tolto al Milan qualità e leadership, costringendo l'allenatore livornese ad adottare nuove misure in vista del uso finale valido per la conquista di un posto in Champions League .

Il tentativo Jashari non è andato come previsto: il giovane centrocampista svizzero, contro il Sassuolo, non ha giocato particolarmente bene, anzi, son stati molti gli errori fatti in fase di costruzione. Nel secondo tempo, infatti, al suo posto è entrato Ricci ma, in vista della sfida contro l'Atalanta di Palladino, potrebbe esserci ancora qualche cambiamento davanti alla difesa.