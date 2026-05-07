Milan, c'è una Champions da conquistare... — Adesso, però, a tre partite dal termine del campionato, il Milan ha bisogno di ritrovare la fame di vittorie che l'ha caratterizzato nel corso dei mesi.Già a Reggio Emilia, il tecnico livornese dichiarò: «Non siamo questi» Proprio perchè il Milan non è una squadra scialba e senza idee.

Dopo il lungo sfogo di domenica, Allegri a Milanello si è lasciato andare ad un discorso motivazionale, lasciando che ogni giocatore si facesse un proprio esame di coscienza, per poi parlare tutti assieme, una sola volta. Ora come ora, vincere domenica contro l'Atalanta è di vitale importanza: la lotta Champions è molto dura, e il Milan non può perdere di vista il suo obiettivo.

Proprio in vista dell'Atalanta, come riferito dal Corriere dello Sport, Allegri potrebbe far dei cambi di formazione: dal primo minuto potrebbe scendere in campo da mezzala destra proprio Loftus-Cheek con, in attacco, Gimenez affiancato dal solito Leao. Al posto di Tomori, squalificato, torna Koni De Winter.

Considerazioni — L sensazione momentanea è che il Milan stia vivendo una vera e propria crisi mentale. La squadra, in vista degli ultimi impegni, si è vista spenta, quasi senza idee, a differenza di quanto dimostrato negli scorsi mesi. Proprio in questi momenti qui, l'esperienza di Massimiliano Allegri arriva in gioco. Il Milan, ora come ora, ha bisogno di ritrovare il suo equilibrio, la Champions 'è ancora lontana', e il diavolo non può permettersi un altro anno fuori...