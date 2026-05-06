Milan, Ordine: "Per avere chance devi poter contare su un attacco almeno decente"—
Non sarà facile, però, centrarlo. Perché il Milan di Allegri non vince e non segna più e, al contempo, Roma e Como, rispettivamente quinta e sesta in classifica, spingono da dietro (a - 3 e - 5). Franco Ordine, giornalista sportivo che segue il Milan, sulle colonne de 'Il Giornale' oggi in edicola ha fatto una riflessione sulla lotta Champions e avvertito i rossoneri dei pericoli e delle insidie che ci saranno negli ultimi 270' del campionato.
"Calcoli alla mano, per raggiungere la matematica certezza del traguardo europeo, Allegri e i suoi devono collezionare 6 punti in 3 partite che, pesata la cifra tecnica di Atalanta, Genoa e Cagliari, non sono certo scontati. I 6 punti dunque stanno diventando una montagna da scalare a mani nude. A mani nude perché nel calcio per avere qualche "chance" devi poter contare su un attacco, non pensiamo atomico pari a quello dell'Inter o del Como, ma almeno decente, diciamo tipo Juventus che pure sta sotto il Milan in classifica", ha scritto Ordine.
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