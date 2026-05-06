Milan, Ordine: "Per avere chance devi poter contare su un attacco almeno decente"

Non sarà facile, però, centrarlo. Perché il Milan di Allegri non vince e non segna più e, al contempo, Roma e Como, rispettivamente quinta e sesta in classifica, spingono da dietro (a - 3 e - 5). Franco Ordine, giornalista sportivo che segue il Milan, sulle colonne de 'Il Giornale' oggi in edicola ha fatto una riflessione sulla lotta Champions e avvertito i rossoneri dei pericoli e delle insidie che ci saranno negli ultimi 270' del campionato.