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Ordine: “Milan, i 6 punti per la Champions stanno diventando una montagna da scalare a mani nude”

Estupinan e Jashari, giocatori AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Il giornalista sportivo Franco Ordine, sulle colonne de 'Il Giornale' oggi in edicola, ha dedicato una riflessione al Milan di Massimiliano Allegri, reduce da un periodo nero in campionato con quattro sconfitte nelle ultime sette partite
Daniele Triolo Redattore 

Le sconfitte contro Lazio (0-1), Napoli (0-1), Udinese (0-3) e Sassuolo (0-2) rischiano di aver pesantemente compromesso il cammino del Milan di Massimiliano Allegri verso la qualificazione in Champions League. Dal 15 marzo ad oggi, infatti, il Diavolo ha conquistato appena 4 punti, grazie al pareggio (0-0) contro la Juventus e alla vittoria (1-0) di Verona firmata da Adrien Rabiot.

Quattro sconfitte in sette partite sono un passo da Serie B, inaccettabile per una squadra che ha viaggiato a medie punti e gol quasi da Scudetto fino a due mesi fa per poi crollare sul più bello, forse una volta venute meno le motivazioni per vincere il titolo. C'è una qualificazione Champions da salvare, però. È un traguardo, sportivo ed economico, di fondamentale importanza e i rossoneri non potranno fallirlo.

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Non sarà facile, però, centrarlo. Perché il Milan di Allegri non vince e non segna più e, al contempo, Roma e Como, rispettivamente quinta e sesta in classifica, spingono da dietro (a - 3 e - 5). Franco Ordine, giornalista sportivo che segue il Milan, sulle colonne de 'Il Giornale' oggi in edicola ha fatto una riflessione sulla lotta Champions e avvertito i rossoneri dei pericoli e delle insidie che ci saranno negli ultimi 270' del campionato.

"Calcoli alla mano, per raggiungere la matematica certezza del traguardo europeo, Allegri e i suoi devono collezionare 6 punti in 3 partite che, pesata la cifra tecnica di Atalanta, Genoa e Cagliari, non sono certo scontati. I 6 punti dunque stanno diventando una montagna da scalare a mani nude. A mani nude perché nel calcio per avere qualche "chance" devi poter contare su un attacco, non pensiamo atomico pari a quello dell'Inter o del Como, ma almeno decente, diciamo tipo Juventus che pure sta sotto il Milan in classifica", ha scritto Ordine.

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