Leão non dribbla più: il calo nel corso degli anni — Il Milan ha bisogno di 6 punti sui 9 disponibili nelle partite che restano da qui a fine stagione contro Atalanta, Genoa e Cagliari e, per farli, avrà bisogno anche del miglior Leão. Finora, in stagione, il portoghese ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in 29 partite tra Serie A e Coppa Italia, ma i numeri inquietanti sono altri. Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport', sono infatti quelli relativi ai dribbling, sempre in calo nel corso delle ultime stagioni: in questa, addirittura, inferiori a quelli delle sue prime due stagioni in rossonero, quando il giocatore non era ancora esploso e maturato. Un altro motivo che sta inducendo il club di Via Aldo Rossi a riflettere sul futuro del suo numero 10, che, da intoccabile, ora potrebbe divenire sacrificabile sul mercato.

Senza Champions, potrebbe andare via persino Rabiot! — Il Milan si augura, ovviamente, di staccare il pass per la qualificazione in Champions battendo Atalanta e Genoa, di modo da trasformare l'ultima partita interna della stagione contro il Cagliari in una passerella anziché in una questione di vita o di morte. Tutto il mondo rossonero spera di non dover ridimensionare il progetto in corsa per questioni di bilancio (come vi abbiamo spesso sottolineato noi di 'PianetaMilan.it', con RedBird e Giorgio Furlani al comando il pericolo è sempre dietro l'angolo). Ma il rischio, concreto, di dover smantellare o, quanto meno, perdere qualche pezzo pregiato in vista dell'annata 2026-2027 in caso di naufragio ora, c'è, ed è concreto. Per 'Tuttosport', per esempio, è una questione che potrebbe coinvolgere persino Rabiot, arrivato appena un anno fa per ricongiungersi con il suo mentore Allegri.

Dalla Champions passa anche gran parte del mercato — E dalla qualificazione Champions passerà, inevitabilmente, anche il calciomercato estivo 2026 del Milan. Più di qualche negoziato, infatti, è già stato intavolato dai dirigenti rossoneri, ma per capire se si potrà affondare il colpo o meno bisognerà aspettare la posizione finale in classifica di Mike Maignan e compagni. In caso di Champions, operazioni di calciomercato importanti del livello di Leon Goretzka e Dušan Vlahović, per esempio, potrebbero andare in porto con più facilità. Complicato, al contrario, che giocatori di quel calibro optino per il progetto Milan con una 'semplice' partecipazione in Europa League anziché quella nel massimo torneo continentale per squadre di club. Un discorso che potrebbe, anzi dovrebbe coinvolgere anche Luka Modrić.

Verso Milan-Atalanta: novità di formazione e le ultime news su Modrić — Per iniziare a capirci qualcosa in più, domenica sera il Milan dovrà battere l'Atalanta a 'San Siro'. La novità più grande potrebbe essere la presenza in panchina di Modrić. Non come giocatore, bensì come supporter speciale per i suoi compagni. Il croato, però, sta già lavorando a Milanello per rientrare il prima possibile e, la prossima settimana, dopo che la faccia si sarà sgonfiata un po', potrà indossare una mascherina protettiva. Possibile, dunque, che vada in panchina a Genova e che torni in campo a 'San Siro' per l'ultima contro il Cagliari. Staremo a vedere. Intanto, per il match contro la 'Dea' di Raffaele Palladino, spazio a Koni De Winter in difesa e, molto probabilmente, a Santiago Giménez in attacco.