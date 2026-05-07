Chi è Giorgio Furlani—
Giorgio Furlani, amministratore delegato dal dicembre 2022 dopo l’addio di Ivan Gazidis, è finito nel mirino per quella che una parte della tifoseria considera una gestione troppo orientata ai conti e poco ambiziosa sul piano sportivo. Un club come il Milan dovrebbe puntare a vincere i trofei: la sostenibilità dovrebbe essere un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Entrato in società inizialmente come consulente di Elliott, è rimasto anche dopo il passaggio a RedBird, assumendo progressivamente un ruolo sempre più centrale nelle decisioni. Il suo futuro è appeso alle decisioni di Gerry Cardinale, che la prossima estate potrebbe apportare qualche modifica ai vertici dirigenziali.
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