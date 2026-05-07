Il popolo rossonero contesta Giorgio Furlani: la Curva Sud è pronta a farsi sentire contro l’AD del Milan prima e durante il match contro l'Atalanta | PM News

Clima teso in casa Milan alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Oltre alla posta in palio per la corsa Champions, la crescente contestazione nei confronti dell’amministratore delegato Giorgio Furlani domina la scena. I tifosi rossoneri hanno avviato una petizione per chiederne le dimissioni: la raccolta firme ha già superato quota 17.000 adesioni ed è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. L’iniziativa sta registrando numeri significativi, addirittura superiori a quelli del celebre “NOPetegui”, la mobilitazione nata per ostacolare l’arrivo di Julen Lopetegui in panchina la scorsa stagione, poi conclusasi con la scelta di Fonseca.