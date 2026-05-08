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Milan, Champions League a rischio: servirà un weekend perfetto

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Nelle ultime settimane, il clima in casa Milan è cambiato: Champions a rischio? La qualificazione potrebbe arrivare già nel weekend...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In casa Milan il clima è plasmato: dalla tranquillità dovuta alla classifica, alla paura di non centrare l'obiettivo prefissato ad inizio stagione: la Champions League. Nelle ultime settimane, infatti, i rossoneri si sono, di gran lunga, complicati il cammino verso una qualificazione che, fino a neanche un mese fa, sembrava essere quasi certa.

La squadra, guidata da Massimiliano Allegri, però ha ancora l'opportunità di chiudere al meglio la propria stagione calcistica. Già nel weekend, infatti, il Milan potrebbe centrare la tanto conclamata qualificazione, anche se difficile, proprio perchè serviranno una serie di combinazioni tutt'altro che semplici.

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Milan, possibile qualificazione già nel weekend?

Uno dei primi passi da fare sarà sicuramente centrare la vittoria contro l'Atalanta domenica sera a San Siro. Il successo contro i nerazzurri consentirebbe ai rossoneri di rimanere in piena corsa per l'obiettivo 'Europa'. Successivamente però, la Roma di Gasperini dovrebbe perdere in casa del Parma, mentre il Como di Fabregas non dovrebbe vincere, fermandosi massimo al pareggio contro l'Hellas Verona, già retrocesso in Serie B. Uno scenario molto complicato ma si sa, nel mondo del calcio nulla è scontato.

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