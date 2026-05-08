Milan, possibile qualificazione già nel weekend?
Uno dei primi passi da fare sarà sicuramente centrare la vittoria contro l'Atalanta domenica sera a San Siro. Il successo contro i nerazzurri consentirebbe ai rossoneri di rimanere in piena corsa per l'obiettivo 'Europa'. Successivamente però, la Roma di Gasperini dovrebbe perdere in casa del Parma, mentre il Como di Fabregas non dovrebbe vincere, fermandosi massimo al pareggio contro l'Hellas Verona, già retrocesso in Serie B. Uno scenario molto complicato ma si sa, nel mondo del calcio nulla è scontato.
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