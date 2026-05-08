"L'AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media e che coinvolgono il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione, che è attualmente in fase di indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e la società non rilascerà ulteriori commenti in questo momento"
Una vicenda molto complessa , che al momento si basa su delle segnalazioni fatte online tramite diverse pagine. La scelta del Bournemouth è più che condivisibile: il club inglese, per evitare fraintendimenti, si muoverà per accertare la verità dei fatti, usando questa misura cautelare come 'scudo'.
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