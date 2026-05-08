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Ex Milan, il Bournemouth sospende Jimenez: ecco la motivazione

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Una giornata dura per un ex calciatore del Milan. Alex Jimenez, terzino classe 2005, sarebbe stato momentaneamente sospeso dal Bournemouth
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una giornata dura per un ex calciatore del Milan.  Nelle ultime ore, sotto riflettori ci è finito Alex Jimenez, ex terzino rossonero ora al servizio del Bournemouth. Negli scorsi giorni, in Inghilterra, sono usciti fuori degli screenshot di alcuni messaggi molto importanti che riguardano proprio il giocatore. Il classe 2005 avrebbe scambiato alcune parole, di troppo, con una ragazzina minorenne (di 15 anni).

Milan, guai per Jimenez

Di fronte a questo fatto, la società inglese ha deciso prontamente di sospendere il calciatore dalla prossima gara di Premier League contro il Fulham, in programma domani, in attesa di alcuni chiarimenti ufficiali. Nel  comunicato del club possiamo leggere:

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"L'AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media e che coinvolgono il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione, che è attualmente in fase di indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e la società non rilascerà ulteriori commenti in questo momento" 

Una vicenda molto complessa , che al momento si basa su delle segnalazioni fatte online tramite diverse pagine. La scelta del Bournemouth è più che condivisibile: il club inglese, per evitare fraintendimenti, si muoverà per accertare la verità dei fatti, usando questa misura cautelare come 'scudo'.

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