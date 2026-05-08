Una giornata dura per un ex calciatore del Milan. Alex Jimenez, terzino classe 2005, sarebbe stato momentaneamente sospeso dal Bournemouth

Una giornata dura per un ex calciatore del Milan. Nelle ultime ore, sotto riflettori ci è finito Alex Jimenez, ex terzino rossonero ora al servizio del Bournemouth. Negli scorsi giorni, in Inghilterra, sono usciti fuori degli screenshot di alcuni messaggi molto importanti che riguardano proprio il giocatore. Il classe 2005 avrebbe scambiato alcune parole, di troppo, con una ragazzina minorenne (di 15 anni).