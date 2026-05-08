Spendere alcune parole su Franco Baresi non è mai facile, proprio perchè si sta parlando di un grandissimo pezzo di storia del Milan. Arrivato nel settore giovanile rossonero da giovanissimo, l’ex capitano del diavolo ha dedicato tutta la...

Alessia Scataglini 8 maggio 2026 (modifica il 8 maggio 2026 | 17:22)

Spendere alcune parole su Franco Baresi non è mai facile, proprio perchè si sta parlando di un grandissimo pezzo di storia del Milan. Arrivato nel settore giovanile rossonero da giovanissimo, l'ex capitano del diavolo ha dedicato tutta la sua carriera calcistica solamente a due colori, il rosso e il nero, divento una vera e propria leggenda.