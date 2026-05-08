Milan, 66 candeline per Baresi
Oggi, venerdì 8 maggio, siamo qui per celebrare i 66 anni del 'Piscinin'. Con la maglia rossonera sulle spalle e la fascia da capitano al braccio, Baresi ha conquistato:
Ad aggiungersi a questo meraviglioso palmares poi, c'è anche il trionfo con la nazionale Italiana al Mondiale del 1982 in Spagna, dove gli azzurri batterono per 3-1 l'allora Germania dell'Ovest.
Ancora oggi, il rapporto tra Baresi, il club e i tifosi è più che solido: l'ex capitano, infatti, dopo una lunghissima carriera da calciatore, è rimasto comunque nell'ambiente rossonero nelle vesti di vicepresidente onorario. Tutta la redazione di Pianeta Milan si unisce ai festeggiamenti per una vera e propria leggenda rossonera. Auguri capitano!
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