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Milan, Baresi compie 66 anni: auguri al difensore che ha cambiato la storia del calcio

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Spendere alcune parole su Franco Baresi non è mai facile, proprio perchè si sta parlando di un grandissimo pezzo di storia del Milan. Arrivato nel settore giovanile rossonero da giovanissimo, l’ex capitano del diavolo ha dedicato tutta la...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Spendere alcune parole su Franco Baresi non è mai facile, proprio perchè si sta parlando di un grandissimo pezzo di storia del Milan. Arrivato nel settore giovanile rossonero da giovanissimo, l'ex capitano del diavolo ha dedicato tutta la sua carriera calcistica solamente a due colori, il rosso e il nero, divento una vera e propria leggenda.

La sua classe e la sua forte leadership hanno reso Baresi un vero e proprio punto di riferimento per il calcio mondiale. Un difensore elegante e moderno al tempo stesso, capace di guidare la meglio la squadra verso nuove vittorie.

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Oggi, venerdì 8 maggio, siamo qui per celebrare i 66 anni del 'Piscinin'. Con la maglia rossonera sulle spalle e la fascia da capitano al braccio, Baresi ha conquistato:

  • 6 Scudetti

  • 3 Coppe dei Campioni

  • 2 Coppe Intercontinentali

  • 3 Supercoppe UEFA

  • 4 Supercoppe Italiane

  • 1 Coppa Mitropa

    • Ad aggiungersi a questo meraviglioso palmares poi, c'è anche il trionfo con la nazionale Italiana al Mondiale del 1982 in Spagna, dove gli azzurri batterono per 3-1 l'allora Germania dell'Ovest.

    Ancora oggi, il rapporto tra Baresi, il club e i tifosi è più che solido: l'ex capitano, infatti, dopo una lunghissima carriera da calciatore, è rimasto comunque nell'ambiente rossonero nelle vesti di vicepresidente onorario. Tutta la redazione di Pianeta Milan si unisce ai festeggiamenti per una vera e propria leggenda rossonera. Auguri capitano!

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