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Milan, clima rovente attorno a Furlani: superate le 30mila firme

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Un clima infuocato quello attorno al Milan e a Giorgio Furlani in questi giorni: la petizione cresce ancora, gli ultimi dati
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un clima infuocato quello attorno al Milan questi giorni. Nelle ultime ore, infatti, la petizione lanciata online dai tifosi rossoneri per richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan, ha superato le 30mila firme in poco più di 24 ore.

Un numero davvero importante che testimonia, ancora una volta, il malcontento dei tifosi, delusi su molteplici aspetti: dal mancato mercato di riparazione, ai prezzi dei biglietti e quant'altro.

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L'iniziativa, partita tutta da alcuni tifosi, è nata con l'obiettivo di cambiare alcuni vertici societari. Nel mirino dei tifosi, per l'appunto, ci è finito proprio Giorgio Furlani e la sua gestione. La protesta, molto civile, ha messo d'accordo una grandissima fetta di sostenitori, evidenziando una grande frattura tra società e spettatori.

Un vero e proprio clima carico di tensione. Proprio a causa di ciò, pochi giorni fa l'amministratore delegato rossonero avrebbe dovuto partecipare ad un evento pubblico organizzato da 'Il Sole 24 Ore' ma, all'ultimo, è stato sostituito dal CFO Cocirio. Da segnalare, inoltre, l'iniziativa della Curva Sud in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta: dagli spalti di San Siro inizierà una protesta proprio nei confronti dell'AD.

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