Milan, clima rovente
L'iniziativa, partita tutta da alcuni tifosi, è nata con l'obiettivo di cambiare alcuni vertici societari. Nel mirino dei tifosi, per l'appunto, ci è finito proprio Giorgio Furlani e la sua gestione. La protesta, molto civile, ha messo d'accordo una grandissima fetta di sostenitori, evidenziando una grande frattura tra società e spettatori.
Un vero e proprio clima carico di tensione. Proprio a causa di ciò, pochi giorni fa l'amministratore delegato rossonero avrebbe dovuto partecipare ad un evento pubblico organizzato da 'Il Sole 24 Ore' ma, all'ultimo, è stato sostituito dal CFO Cocirio. Da segnalare, inoltre, l'iniziativa della Curva Sud in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta: dagli spalti di San Siro inizierà una protesta proprio nei confronti dell'AD.
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