L'iniziativa, partita tutta da alcuni tifosi, è nata con l'obiettivo di cambiare alcuni vertici societari. Nel mirino dei tifosi, per l'appunto, ci è finito proprio Giorgio Furlani e la sua gestione. La protesta, molto civile, ha messo d'accordo una grandissima fetta di sostenitori, evidenziando una grande frattura tra società e spettatori.