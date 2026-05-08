Festa della Mamma, il Milan la celebra così contro l’Atalanta

Domenica 10 maggio alle ore 20:45, il Milan giocherà contro l'Atalanta. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono ancora sei punti per conquistare la matematica certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Mancano tre partite e servono due vittorie. L'allenatore rossonero potrebbe cambiare qualcosa, puntando su Gimenez in attacco e Loftus-Cheek a centrocampo insieme a Fofana. Il 10 maggio sarà anche la 'Festa della Mamma' e per il Diavolo ci sarà una iniziativa che va avanti da tre stagioni.