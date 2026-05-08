Domenica 10 maggio alle ore 20:45, il Milan giocherà contro l'Atalanta. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono ancora sei punti per conquistare la matematica certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Mancano tre partite e servono due vittorie. L'allenatore rossonero potrebbe cambiare qualcosa, puntando su Gimenez in attacco e Loftus-Cheek a centrocampo insieme a Fofana. Il 10 maggio sarà anche la 'Festa della Mamma' e per il Diavolo ci sarà una iniziativa che va avanti da tre stagioni.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Festa della Mamma, il Milan la celebra così contro l’Atalanta
ULTIME MILAN NEWS
Festa della Mamma, il Milan la celebra così contro l’Atalanta
Per il terzo anno consecutivo, AC Milan celebra la Festa della Mamma: ecco l'iniziativa per la partita di domenica contro l'Atalanta
Ecco i dettagli dal comunicato ufficiale del Milan: "Per il terzo anno consecutivo, AC Milan celebra la Festa della Mamma: una tradizione avviata nel 2024 come prima assoluta nel calcio italiano e diventata un riferimento per altri club che la hanno abbracciata negli anni. Domenica 10 maggio, la Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile indosseranno sulle spalle il cognome materno in Milan-Atalanta di Serie A a San Siro e in Milan-Parma di Serie A Women al PUMA House of Football".
© RIPRODUZIONE RISERVATA