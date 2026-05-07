Domenica la protesta a San Siro—
La mobilitazione non si fermerà al web. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva, anche la Curva Sud è pronta a far sentire la propria voce nel prepartita di Milan-Atalanta, con una contestazione rivolta alla società e in particolare all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Durante i 90 minuti il sostegno alla squadra non mancherà, ma prima e dopo la gara gli ultras rossoneri faranno sentire la propria voce.
La palla passa a Cardinale—
Ora la decisione spetta a Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan dovrà scegliere se accogliere le richieste della tifoseria o confermare la linea attuale. Da questa scelta passerà una parte rilevante del futuro del Diavolo: sostenibilità economica o ambizioni sportive? La risposta, questa volta, non potrà più essere rimandata.
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