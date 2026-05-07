Domenica la protesta a San Siro

La mobilitazione non si fermerà al web. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva, anche la Curva Sud è pronta a far sentire la propria voce nel prepartita di Milan-Atalanta, con una contestazione rivolta alla società e in particolare all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Durante i 90 minuti il sostegno alla squadra non mancherà, ma prima e dopo la gara gli ultras rossoneri faranno sentire la propria voce.