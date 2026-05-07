Milan, Pellegatti sulla protesta contro Furlani—
In merito al caos scoppiato intorno a Furlani si è espresso anche Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan. Di seguito, un estratto delle sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.
"Andiamo a un aggiornamento sulla petizione, cioè l'invito da parte dei tifosi al Milan di allontanare Giorgio Furlani o allo stesso Furlani di andare via dal Milan. Una petizione di qualche giorno fa, siamo già a in due giorni a 16.000 tifosi che hanno, ripeto, individuato in Giorgio Furlani il problema di questi ultimi 3 anni negativi. D'altra parte, anche in questa fase di mercato sembra già che ci sia un contrasto tra Massimiliano Allegri che vorrebbe giocatori esperti, giocatori importanti, giocatori che lo aiutino sia in campionato, sia in Champions League o in ogni caso in Europa, perché il Milan in Europa ormai aritmeticamente c'è".
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