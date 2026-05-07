PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pellegatti rivela: “Ci sono contrasti tra Allegri e Furlani sul mercato. Sulla Petizione…”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pellegatti rivela: “Ci sono contrasti tra Allegri e Furlani sul mercato. Sulla Petizione…”

Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani, AC Milan
Carlo Pellegatti butta altra benzina sull'incendio scoppiato introno a Giorgio Furlani: dalla raccolta firme agli scontri con Massimiliano Allegri
Redazione PM

Nella giornata di ieri i tifosi del Milan hanno avviato una petizione per richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani. L'amministratore delegato è stato individuato dal popolo rossonero come il principale responsabile della scarsa ambizione sportiva del club. La proposta ha già raccolto oltre 23.000 firme nelle prime 24 ore e sembra destinata a salire ulteriormente nei prossimi giorni.

Domenica 10 maggio, in occasione del match contro l'Atalanta, anche la Curva Sud farà sentire la propria voce contro Furlani. Il tifo organizzato contesterà la gestione dell'ad rossonero sia prima che durante la partita: segnale di malcontento diffuso tra i sostenitori del Milan.

LEGGI ANCHE

Milan, Pellegatti sulla protesta contro Furlani

—  

In merito al caos scoppiato intorno a Furlani si è espresso anche Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan. Di seguito, un estratto delle sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

"Andiamo a un aggiornamento sulla petizione, cioè l'invito da parte dei tifosi al Milan di allontanare Giorgio Furlani o allo stesso Furlani di andare via dal Milan. Una petizione di qualche giorno fa, siamo già a in due giorni a 16.000 tifosi che hanno, ripeto, individuato in Giorgio Furlani il problema di questi ultimi 3 anni negativi. D'altra parte, anche in questa fase di mercato sembra già che ci sia un contrasto tra Massimiliano Allegri che vorrebbe giocatori esperti, giocatori importanti, giocatori che lo aiutino sia in campionato, sia in Champions League o in ogni caso in Europa, perché il Milan in Europa ormai aritmeticamente c'è".

Leggi anche
Milan, le notizie top di oggi: i tifosi chiedono la testa di Furlani. Leao ai saluti? Le novità...
Milan, caos Furlani. Letizia: “All’inizio l’ho elogiato, ma ora il tempo è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA