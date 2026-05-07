Nella giornata di ieri i tifosi del Milan hanno avviato una petizione per richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani. L'amministratore delegato è stato individuato dal popolo rossonero come il principale responsabile della scarsa ambizione sportiva del club. La proposta ha già raccolto oltre 23.000 firme nelle prime 24 ore e sembra destinata a salire ulteriormente nei prossimi giorni.