Nella settimana che porta alla sfida contro l'Atalanta, il Milan continua a dominare la cronaca, sportiva e non. Il tema più caldo resta quello legato alla posizione di Giorgio Furlani, finito al centro delle polemiche, con i tifosi che "chiedono la sua testa" a Gerry Cardinale. Dal museo di Casa Milan, intanto, Davide Bartesaghi e Serginho protagonisti con una bella chiaccherata tra due generazioni molto distanti, ma profondamente unite dall'amore per i colori rossoneri. Importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il calciomercato: il futuro di Leao è in bilico e la 'Gazzetta dello Sport' ha rivelato alcuni possibili scenari in vista della prossima estate. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2026.