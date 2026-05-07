In questi giorni si sta parlando moltissimo di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. Il perchè? I tifosi rossoneri hanno avviato una petizione riguardante le sue dimissioni che, nel giro poche ore, ha guadagnato già 12.500 firme. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista sportivo Francesco Letizia ha voluto parlare proprio dell'operato di Furlani all'interno del Milan. Le sue parole: