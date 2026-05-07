Riparte “Play for the Future”, il progetto promosso da Fondazione Milan insieme a Fondazione CDP e FIGC, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile. L’iniziativa, giunta al secondo anno, utilizza lo sport come strumento concreto di inclusione e reinserimento sociale per minori e giovani adulti coinvolti nei circuiti penali.