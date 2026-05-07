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Fondazione Milan scende in campo per il sociale: al via la seconda stagione di “Play for the Future”

Fondazione Milan, 'Play for the Future'
Al via la seconda edizione di "Play for the Future": il progetto Fondazione Milan con FIGC e Fondazione CDP per il reinserimento dei giovani nel circuito penale
Redazione PM

Riparte “Play for the Future”, il progetto promosso da Fondazione Milan insieme a Fondazione CDP e FIGC, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile. L’iniziativa, giunta al secondo anno, utilizza lo sport come strumento concreto di inclusione e reinserimento sociale per minori e giovani adulti coinvolti nei circuiti penali.

I numeri della prima stagione

Fondazione Milan scende in campo per il sociale: al via la seconda stagione di “Play for the Future”- immagine 2

"Play for Future", un'opportunità di riscatto

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