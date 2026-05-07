Il giornalista sportivo ha descritto il calcio e le idee del Milan 'ignobili e di una bruttezza sconvolgente'. Con questa analisi, il telecronista sportivo ha voluto criticare la filosofia del 'corto muso' di Allegri:

Quindi il City potrebbe essere un'altra squadra che vince la Premier con il migliore attacco. Il Bayern Monaco ha il migliore attacco della Bundesliga e vince la Bundesliga. Hai capito come gira la questione qua? Non gira dietro al «difendiamoci, facciamo 0-0 e speriamo nell'episodio. Non è più così, amici. Svegliatevi!"