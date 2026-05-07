Milan, che attacco di Trevisani!
Il giornalista sportivo ha descritto il calcio e le idee del Milan 'ignobili e di una bruttezza sconvolgente'. Con questa analisi, il telecronista sportivo ha voluto criticare la filosofia del 'corto muso' di Allegri:
"Il Milan è una squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente, terribile. Ma è un calcio che non c'entra niente con quello che si sta facendo. E qui siamo nel paese dove anziché dire «accidenti quanto gioca male il Milan, ma che fa il suo allenatore?» Diciamo «sì, però la diagonale di Nuno Mendes a PSG, Bayern Monaco non è stata fatta bene, in Italia non sarebbe successo».
Secondo il giornalista, in Italia si continua a dare troppa importanza agli aspetti legati alla difesa, motivo per cui, secondo lui, non facciamo bene, soprattutto a livello di Nazionale: basti pensare alle tre edizioni saltate dei Mondiali...
"Ma in Italia facciamo morire. In Italia facciamo morire. Siamo dietro nel ranking, fuori dalle prime dieci, non facciamo una vittoria in Champions da 16 anni, non facciamo bene con la nazionale se fai eccezione nel 2021, da sempre non partecipiamo ai mondiali, giochiamo un calcio terrificante."
Successivamente, per rafforzare il proprio pensiero, Trevisani ha voluto citare alcuni esempi europei, dicendo che i campionati si vincono con il migliore attacco, non con la miglior difesa...
"Quindi, a chi vogliamo insegnare come si fa e dove va il calcio? Però vi do un dato, magari, che può servire. L'Inter ha il miglior attacco della Serie A, vince la Serie A. Il Barcellona ha il miglior attacco della Liga, vince la Liga. Il City ha un gol in meno dell'Arsenal, ma due partite in meno.
Quindi il City potrebbe essere un'altra squadra che vince la Premier con il migliore attacco. Il Bayern Monaco ha il migliore attacco della Bundesliga e vince la Bundesliga. Hai capito come gira la questione qua? Non gira dietro al «difendiamoci, facciamo 0-0 e speriamo nell'episodio. Non è più così, amici. Svegliatevi!"
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