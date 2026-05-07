Quello era un po’ il neo della prima parte di stagione di Santiago Gimenez. Ma probabilmente Allegri sentirà l’esigenza di mettere una prima punta. Un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Leao e Pulisic, quindi potrebbe essere questa la novità. Dico potrebbe perché l’allenamento è finito da pochi minuti e c’è ancora un triplo allenamento, perché il Milan si allenerà domani, si allenerà sabato e forse anche domenica mattina con la solita prova delle palle inattive."