PIANETAMILAN news milan interviste Pogba intervistato dall’ex Milan Rami: la lunga confessione del “Polpo”

INTERVISTE

Pogba intervistato dall’ex Milan Rami: la lunga confessione del “Polpo”

Adil Rami e Paul Pogba
Paul Pogba si racconta ai microfoni dell’ex Milan Rami: dal dolore vissuto negli ultimi anni ai problemi fisici accusati ai tempi della Juventus
Redazione PM

Paul Pogba torna a parlare e lo fa senza filtri. Intervistato da Adil Rami, ex difensore del Milan nella stagione 2014/2015, il centrocampista francese si è lasciato andare a una lunga confessione ai canali di 'Ligue1+', raccontando le difficoltà personali e professionali vissute negli ultimi anni. Un racconto intenso, segnato dalla sofferenza mentale, dagli infortuni e dal senso di smarrimento che lo ha accompagnato lontano dal campo.

Il racconto di Pogba: “Ho pianto per 30 minuti”

—  

Nel corso dell’intervista, Pogba ha spiegato quanto sia stato complicato convivere con il peso delle aspettative e con la sensazione di non riuscire più a ritrovare sé stesso. “Mi chiedevo cosa avrei potuto fare. Facevo di tutto per non mollare, ma ero sempre allo stesso punto”, ha raccontato il francese, sottolineando anche il supporto fondamentale della moglie e della famiglia nei momenti più difficili.

LEGGI ANCHE

L’ex Juventus ha poi ammesso di aver attraversato una fase di forte fragilità emotiva: “Ci sono giorni in cui non hai niente, nessuna chiamata, non sai dove stai andando e ti chiedi perché lo stai facendo. Ho bloccato tutto per tanto tempo, ma alla fine non ho retto. Ho pianto per 30 minuti”. Pogba è tornato anche sui problemi fisici accusati negli anni a Torino, rivelando di aver compreso già dopo l’operazione al ginocchio prima del Mondiale quanto fosse necessario cambiare approccio: “La testa vuole, ma il corpo no. A volte la mente conta più del fisico”.

Leggi anche
Koné e il suo futuro: “Non so dove giocherò l’anno prossimo, vediamo cosa...
Donadoni: “Il valore di Allegri è conosciuto da tutti. Champions? La tensione rischia di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA