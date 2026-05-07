L’ex Juventus ha poi ammesso di aver attraversato una fase di forte fragilità emotiva: “Ci sono giorni in cui non hai niente, nessuna chiamata, non sai dove stai andando e ti chiedi perché lo stai facendo. Ho bloccato tutto per tanto tempo, ma alla fine non ho retto. Ho pianto per 30 minuti”. Pogba è tornato anche sui problemi fisici accusati negli anni a Torino, rivelando di aver compreso già dopo l’operazione al ginocchio prima del Mondiale quanto fosse necessario cambiare approccio: “La testa vuole, ma il corpo no. A volte la mente conta più del fisico”.