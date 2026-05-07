Milan, parla Donadoni
Sulla flessione del Milan anche per colpa del tecnico livornese: «Il valore di Allegri è conosciuto e riconosciuto da tutti. In campo vanno i giocatori che devono avere questa volontà e questo desiderio di centrare l’obiettivo. Un allenatore può trasmetterti le sue motivazioni, ma poi ... lui resta in panchina e non può segnare».
Su cosa succederebbe se il Milan non si qualificasse per la Champions League: «Non qualificarsi per la Champions renderebbe la stagione negativa perché il Milan sarebbe fuori per due anni di fila dalla coppa europea più importante. Questi pensieri, però, la squadra non deve averli: la paura e la tensione rischiano di bloccarti. Meglio raccogliere tutte le energie possibili e concentrarle sul dare il massimo».
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