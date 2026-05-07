In uno dei momenti più delicati della stagione del Milan, arrivano le parole di Roberto Donadoni , ex centrocampista rossonero degli anni Ottanta e Novanta. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Diavolo ha voluto analizzare, senza alcun filtro, il lavoro fatto da Massimiliano Allegri , tecnico del Milan, e se la flessione della squadra dipenda proprio da lui. Ma non è tutto.

Donadoni ha poi affrontato anche il tema legato ad una mancata qualificazione in Champions League. uno scenario che avrebbe un impatto davvero significativo sulla squadra e sulla società. Tuttavia, l'ex centrocampista ha già avvisato tutti: questo non è il pensiero che deve guidare la mente dei calciatori. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: