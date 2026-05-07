PIANETAMILAN news milan interviste Donadoni: “Il valore di Allegri è conosciuto da tutti. Champions? La tensione rischia di bloccarti”

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Donadoni: “Il valore di Allegri è conosciuto da tutti. Champions? La tensione rischia di bloccarti”

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Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, ha voluto parlare della stagione dei rossoneri alla Gazzetta dello Sport
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In uno dei momenti più delicati della stagione del Milan, arrivano le parole di Roberto Donadoni, ex centrocampista rossonero degli anni Ottanta e Novanta. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Diavolo ha voluto analizzare, senza alcun filtro, il lavoro fatto da Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, e se la flessione della squadra dipenda proprio da lui. Ma non è tutto.

Donadoni ha poi affrontato anche il tema legato ad una mancata qualificazione in Champions League. uno scenario che avrebbe un impatto davvero significativo sulla squadra e sulla società. Tuttavia, l'ex centrocampista ha già avvisato tutti: questo non è il pensiero che deve guidare la mente dei calciatori. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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Sulla flessione del Milan anche per colpa del tecnico livornese: «Il valore di Allegri è conosciuto e riconosciuto da tutti. In campo vanno i giocatori che devono avere questa volontà e questo desiderio di centrare l’obiettivo. Un allenatore può trasmetterti le sue motivazioni, ma poi ... lui resta in panchina e non può segnare».

Su cosa succederebbe se il Milan non si qualificasse per la Champions League: «Non qualificarsi per la Champions renderebbe la stagione negativa perché il Milan sarebbe fuori per due anni di fila dalla coppa europea più importante. Questi pensieri, però, la squadra non deve averli: la paura e la tensione rischiano di bloccarti. Meglio raccogliere tutte le energie possibili e concentrarle sul dare il massimo».

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