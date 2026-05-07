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Donadoni: “Scudetto? Inter più attrezzata, ma mi aspettavo che il Milan tenesse viva la lotta”

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Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': le sue parole sui rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan degli anni Ottanta e Novanta, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'ex centrocampista rossonero ha voluto analizzare il finale di stagione dei rossonero, soffermandosi in modo particolare sulle partite perse contro Lazio, Udinese e Sassuolo.

Ma non è tutto. Donadoni ha voluto parlare anche della possibilità legata alla NON qualificazione in Champions League. Secondo l'ex rossonero avere dei timori è più che lecito ma, sempre secondo il suo pensiero, i rossoneri sono più avvantaggiati rispetto alle altre rivali. Ecco, di seguito, le sue parole in merito.

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Sul campionato del Milan così accidentato in questo finale di stagione: «Per lo Scudetto c’era poco da fare perché l’Inter era la più forte e la più attrezzata, ma dopo la vittoria nel derby mi aspettavo che il Milan avrebbe tenuta viva un po’ di più la corsa per il titolo. Invece sono saltate fuori vecchie problematiche e la squadra è risultata meno competitiva. Ha perso partite che non mi aspettavo perdesse contro la Lazio, l’Udinese e il Sassuolo e ora …».

Su quanto può succedere ora: «È lecito avere timori che la Champions possa sfuggire. Il cammino dell’ultimo mese e mezzo non è stato positivo ed è questo il momento in cui deve venir fuori il carattere. Il Milan resta in vantaggio, ma non può più sbagliare né pensare di amministrare: servono i tre punti già contro l’Atalanta perché la Roma sta andando forte».

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