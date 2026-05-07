Milan, Capuano: "Il problema non è Tare, Allegri o Leao. Ma l'Inter che ..." — "Ho letto il CFO, cioè l'uomo che si occupa dei conti del Milan, Cocirio, dire che ad alto livello, ed il Milan è un club ad alto livello, la sostenibilità passa per i risultati di campo. Manca la seconda parte di questo ragionamento. I risultati di campo passano anche dalla capacità e dal coraggio di investire dei soldi anche sapendo che bisogna mettere in conto di perdere qualcosa all'inizio pur di fare gli investimenti e mettere le basi per fare risultati di campo", ha esordito Capuano.

"A Milano abbiamo due fondi che lavorano in due maniere diverse, entrambi non sono mecenati, però Oaktree lavora sulla continuità e la stabilità. La storia degli ultimi anni del Milan ti racconta di una società che invece ragiona in maniera diversa, e purtroppo questa ricetta in Europa non funziona".

"Quindi o Cardinale, Furlani e a scendere tutti si mettono in testa questa cosa, oppure tra un anno saremo allo stesso punto di oggi. Il problema del Milan non è Igli Tare, o Massimiliano Allegri o Rafael Leão che gioca con la pubalgia, ma il fatto che dall'altra parte del Naviglio ci sia l'Inter che continua a vincere avendo un fondo che lavora in maniera diversa", la sua chiosa.