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INTERVISTE

Milan, Mauro: “Berlusconi comprava i migliori, adesso non più è così”. Il nodo economico e la linea RedBird

Gerry Cardinale e Silvio Berlusconi (AC Milan)
Massimo Mauro analizza il momento del Milan a confronto con l’era targata Silvio Berlusconi: le sue parole aprono ad una riflessione profonda
Redazione PM

Massimo Mauro, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato del momento storico di Milan. L’ex calciatore di Serie A, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha messo a confronto la gestione attuale dei rossoneri con quella dell’era di Silvio Berlusconi, evidenziando differenze sostanziali nella capacità di investimento e nelle ambizioni sportive. Nel suo intervento, Mauro ha esteso il paragone anche alla Juventus, citando la famiglia Agnelli come esempio di una proprietà che, in passato, puntava con decisione sui migliori giocatori disponibili.

“Juve e Milan hanno problematiche simili. La verità è che Agnelli e Berlusconi compravano i migliori, adesso non è così ed è abbastanza evidente. A gennaio il Milan ha comprato la riserva del West Ham, una roba che non sarebbe mai successa. A quel punto meglio non prendere nessuno”.

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Il nodo economico e la linea RedBird

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Il problema del Milan, infatti, va oltre le scelte individuali di mercato. Gli introiti della Serie A – tra diritti televisivi, ricavi da stadio e sponsorizzazioni – non sono comparabili a quelli di Premier League, Liga o Bundesliga. Una disparità che limita la capacità dei club italiani di attrarre top player nel pieno della carriera o giovani talenti in rampa di lancio. In questo contesto si inserisce la strategia di RedBird, fondo proprietario del Diavolo guidato da Gerry Cardinale. La linea societaria è improntata alla sostenibilità e al player trading, più che a investimenti massicci per alzare il livello della rosa. Una filosofia distante dall’epopea berlusconiana, quando San Siro ospitava alcuni dei migliori calciatori al mondo.

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