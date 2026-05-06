Massimo Mauro, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato del momento storico di Milan . L’ex calciatore di Serie A, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha messo a confronto la gestione attuale dei rossoneri con quella dell’era di Silvio Berlusconi , evidenziando differenze sostanziali nella capacità di investimento e nelle ambizioni sportive. Nel suo intervento, Mauro ha esteso il paragone anche alla Juventus, citando la famiglia Agnelli come esempio di una proprietà che, in passato, puntava con decisione sui migliori giocatori disponibili.

“Juve e Milan hanno problematiche simili. La verità è che Agnelli e Berlusconi compravano i migliori, adesso non è così ed è abbastanza evidente. A gennaio il Milan ha comprato la riserva del West Ham, una roba che non sarebbe mai successa. A quel punto meglio non prendere nessuno”.