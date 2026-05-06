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Van Basten: “Proprietà straniere? Non hanno nulla a che fare con la storia dei club italiani”

Marco van Basten, ex attaccante AC Milan
Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti. Ecco un passaggio importante sulle proprietà straniere nel campionato di Serie A: una situazione che riguarda anche i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Qualche giorno fa, a Milano, l'olandese Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha fatto capolino alla presentazione del libro '50 partite, emozioni infinite. Il Milan', scritto dal giornalista sportivo di comprovata fede rossonera, Carlo Pellegatti. Per l'occasione, van Basten ha anche rilasciato delle dichiarazioni al canale 'YouTube' di quest'ultimo.

'Il Cigno di Utrecht' ha indicato nelle proprietà straniere il principale ostacolo per il rilancio della Serie A sul palcoscenico internazionale. "Attualmente ci sono molti proprietari stranieri in Italia che non hanno proprio nulla a che fare con la storia dei club italiani. È un peccato", ha tuonato l'ex bomber rossonero, 125 gol in 201 partite con la maglia del Milan tra il 1987 e il 1993.

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"Sarebbe molto importante cercare di riportare il calcio italiano nelle mani di italiani, affinché possano tornare a comandare in Europa rispetto alla Spagna e all'Inghilterra. Il calcio italiano comandava il mondo: oggi non è così", ha sottolineato ancora van Basten.

Una proprietà straniera ce l'ha anche il Milan: da quando Silvio Berlusconi ha ceduto il club, il Diavolo è passato prima nelle mani del cinese Yonghong Li, poi del fondo Elliott e infine di RedBird. Tanto che anche il Milan, al giorno d'oggi, non è più quello di una volta per l'ex centravanti tre volte Pallone d'Oro.

"Se seguo il Milan e se lo vedo un po' in difficoltà? Eh si, ma anche qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo, ma è lo stesso per il Milan", ha dichiarato candidamente van Basten. "Ancheil Milan non è più quello di una volta e io spero che anche loro saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c'è l'Inter che comanda e non mi piace".

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