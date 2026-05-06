" Sarebbe molto importante cercare di riportare il calcio italiano nelle mani di italiani , affinché possano tornare a comandare in Europa rispetto alla Spagna e all'Inghilterra. Il calcio italiano comandava il mondo: oggi non è così ", ha sottolineato ancora van Basten.

Una proprietà straniera ce l'ha anche il Milan: da quando Silvio Berlusconi ha ceduto il club, il Diavolo è passato prima nelle mani del cinese Yonghong Li , poi del fondo Elliott e infine di RedBird . Tanto che anche il Milan, al giorno d'oggi, non è più quello di una volta per l'ex centravanti tre volte Pallone d'Oro .

"Se seguo il Milan e se lo vedo un po' in difficoltà? Eh si, ma anche qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo, ma è lo stesso per il Milan", ha dichiarato candidamente van Basten. "Ancheil Milan non è più quello di una volta e io spero che anche loro saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c'è l'Inter che comanda e non mi piace".