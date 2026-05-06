Quale sarebbe il dubbio di Srna? È presto detto e spiegato dall'attuale direttore sportivo dello Shakhtar: «Io adoro il vostro calcio. Però se uno come Modric, a 40 anni, è tra i giocatori più forti del campionato forse c’è un problema. E infatti siete a 3 Mondiali saltati. Se posso essere onesto, non lo avrei mai immaginato. Pensavo che avreste battuto la Bosnia». E come dar torto al dirigente croato.