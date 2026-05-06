Darijo Srna, ex compagno di Luka Modric nella Nazionale della Croazia, ne ha parlato al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: per l'ex giocatore del Cagliari, il centrocampista del Milan è come un fratello e tra i migliori di sempre nel suo ruolo
Da calciatore, Darijo Srna ha indossato le maglie di Hajduk Spalato (1999-2003), Shakhtar Donetsk (2003-2018) e Cagliari (2018-2019); soprattutto, l'ex terzino è stato Nazionale della Croazia per 134 volte tra il 2002 e il 2016 e, pertanto, ha avuto modo di giocare con Luka Modric, centrocampista del Milan, per tantissime volte.
Chi meglio di lui poteva parlarne? Srna lo ha fatto in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. «Luka rappresenta ancora tanto per me. Un compagno, un amico, un fratello, scegliete voi. Il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo, tra i migliori in assoluto. Quante partite insieme con la Croazia, quanti ricordi …. Mai avuto dubbi sul fatto che la sua infinita classe emergesse anche in Italia. Ma …».