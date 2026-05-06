Intervenuto a 'TMW Radio' per parlare soprattutto dello Scudetto vinto dall'Inter, Daniele Garbo, giornalista sportivo, ha dedicato anche un breve passaggio al Milan di Allegri. E non è stato particolarmente tenero nelle sue dichiarazioni. "Personalmente non mi stupiscono le difficoltà del Milan. È una squadra che non ha un centravanti e che è stata a lungo sopravvalutata. Ruota attorno ad un ultra 40enne e, a parte qualche sussulto, ha dimostrato di essere una squadra mediocre. Guardando al calendario poi c'è ben poco da stare allegri".