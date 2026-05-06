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Garbo: “Milan sopravvalutato, ruota attorno ad un ultra 40enne: squadra mediocre”

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Daniele Garbo, giornalista sportivo, è intervenuto a 'TMW Radio' per parlare dell'Inter di Cristian Chivu, fresca vincitrice dello Scudetto, ma ha dedicato per l'occasione un breve passaggio anche al Milan di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Dopo un'ottima prima parte di stagione, con 24 gare consecutive senza perdere, il Milan di Massimiliano Allegri si è inchiodato sul più bello. I rossoneri hanno a lungo lottato per lo Scudetto con l'Inter e per tanti mesi hanno tenuto in ghiaccio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, soltanto in attesa della matematica.

Il rendimento, però, degli ultimi due mesi non ha solo fatto venir meno il titolo, finito nelle mani dei nerazzurri, ma anche rimesso in discussione la classifica finale del campionato di Serie A. Il Milan, a tre giornate dalla fine, conserva 3 punti di vantaggio sulla Roma e 5 sul Como, ma se non vince (una vittoria nelle ultime sei partite) e se non segna (un gol sempre nelle ultime sei) sarà difficile mantenerli.

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Intervenuto a 'TMW Radio' per parlare soprattutto dello Scudetto vinto dall'Inter, Daniele Garbo, giornalista sportivo, ha dedicato anche un breve passaggio al Milan di Allegri. E non è stato particolarmente tenero nelle sue dichiarazioni. "Personalmente non mi stupiscono le difficoltà del Milan. È una squadra che non ha un centravanti e che è stata a lungo sopravvalutata. Ruota attorno ad un ultra 40enne e, a parte qualche sussulto, ha dimostrato di essere una squadra mediocre. Guardando al calendario poi c'è ben poco da stare allegri".

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