PIANETAMILAN i nostri video Paolo Berlusconi: “Magari il Milan tornerà a un Berlusconi…”
VIDEO
Paolo Berlusconi: “Magari il Milan tornerà a un Berlusconi…”
03:10
Paolo Berlusconi, fratello dell'ex storico Presidente del Milan, Silvio, ha voluto rispondere ad alcune domande dei giornalisti
Paolo Berlusconi, fratello dell'ex storico Presidente del Milan, Silvio Berlusconi, presente all'evento del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni, ha voluto rispondere ad alcune domande fatte da alcuni giornalisti presenti. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.