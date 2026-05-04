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Paolo Berlusconi: “Magari il Milan tornerà a un Berlusconi…”

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Alessia Scataglini
4 maggio

Paolo Berlusconi, fratello dell'ex storico Presidente del Milan, Silvio, ha voluto rispondere ad alcune domande dei giornalisti

Paolo Berlusconi, fratello dell'ex storico Presidente del Milan, Silvio Berlusconi, presente all'evento del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni, ha voluto rispondere ad alcune domande fatte da alcuni giornalisti presenti. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.