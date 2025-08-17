Su Robinho: "È il compagno di squadra più forte mai avuto. Era a fine carriera, ma per me è il più forte di tutti anche se era un po' grasso".
Su Ibrahimovic: "Durante un Svezia-Francia volevo vendicarmi per un colpo che mi aveva dato. Ma era una pessima idea, perché lo senti da lontano che è una forza della natura e può fare quel che vuole, magari spaccarti la mascella con una gomitata. Ma alla fine avevamo molti amici in comune al Milan, e quando lo vedi in azione non puoi che esserne un tifoso".
