"Pippo Inzaghi è stato il peggior allenatore". Adil Rami, ex difensore del Milan, parla così all'Equipe. Il racconto di Inzaghi allenatore, Ibrahimovic e non solo. Ecco le sue parole riprese da Gazzetta.it: "Ero titolare, ma un giorno mi tiene fuori e mi convoca. E mi dice: al tuo posto gioca Zapata che è colombiano perché davanti c'è Cuadrado, colombiano pure lui. Gli risposi che allora non avrei mai più giocato perché non c'erano francesi in attacco in Serie A, ma forse non mi ha capito. Comunque fu una cosa ridicola e mi dissi che era il peggior allenatore che avessi mai avuto".