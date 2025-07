Ex Milan, Rami durissimo su Yamal: “Diamanti, feste.. ma Vaff..” | VIDEO

Adil Rami, ex difensore del Milan, ha parlato di Lamine Yamal, stella del Barcellona, sul suo canale 'Twitch'. Ecco tutte le dichiarazioni

L'ex difensore Adil Rami, al Milan nella stagione 2014-2015, si è sfogato duramente sul suo canale 'Twitch' contro la stella del Barcellona Lamine Yamal, che tanto ha fatto discutere quest'estate, tra le altre cose per la sua festa di compleanno: "Calcisticamente parlando niente da dire: è un crack e vincerà sicuramente il Pallone d'Oro e la Champions League. Umanamente parlando invece può andarsene a … Il modo in cui ha stretto la mano a Cristiano Ronaldo mi ha fatto incazzare". Al francese non sono piaciuti nemmeno altri atteggiamenti, come la scelta di portare i pantaloncini ben sotto la vita: "Come fanno nelle carceri degli U.S.A. o in Messico": Poi continua: "Arrivi e ti prendi la maglia numero 10 del Barcellona, ti mette addosso gioielli con grossi diamanti, fingi di essere americano. Mi fa girare le scatole!". Guarda il video con le sue dichiarazioni