INTERVISTE

Giménez: “Inzaghi un’icona, ma ho ammirato anche Shevchenko e Kakà”

Santiago Giménez AC Milan Milan-Bologna 0-1 finale Coppa Italia 2024-2025
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Alessia Scataglini
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.

Giménez tra Inzaghi, Shevchenko e Kaká: "Sono le mie icone del Milan"

Su Filippo Inzaghi: "Se è stato uno dei miei idoli? Sì, è un’icona del Milan. Anche se ero piccolo, ho ammirato tanto Andriy Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro con il 7, e Ricardo Kaká, per la sua fede, la sua qualità e le origini sudamericane”

 

 

