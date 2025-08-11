Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.
Giménez: "Inzaghi un'icona, ma ho ammirato anche Shevchenko e Kakà"
INTERVISTE
Giménez: “Inzaghi un’icona, ma ho ammirato anche Shevchenko e Kakà”
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Giménez tra Inzaghi, Shevchenko e Kaká: "Sono le mie icone del Milan"—
Su Filippo Inzaghi: "Se è stato uno dei miei idoli? Sì, è un’icona del Milan. Anche se ero piccolo, ho ammirato tanto Andriy Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro con il 7, e Ricardo Kaká, per la sua fede, la sua qualità e le origini sudamericane”
